[클릭 e종목]"티로보틱스, AMR 구조적 성장 및 유리기판 이송로봇 개발 주목"

KB증권은 25일 티로보틱스에 대해 AMR(자율주행 물류로봇)과 유리기판 이송 로봇 개발을 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보할 것이라고 분석했다.

티로보틱스는 2004년 설립된 로봇 제조 기업으로, 반도체·디스플레이 공정용 진공로봇과 이송 모듈, 이차전지 및 스마트팩토리용 AMR을 생산한다. 국내 유일 OLED 진공로봇 개발 기업이자 국내 1위 AMR 전문 로봇 업체로 기술적 차별성을 보유하고 있다.

다만 올 3분기 누적 실적은 매출액 367억6000만원으로 전년 대비 27.8% 감소했고, 영업손실 8억6000만원으로 적자가 지속됐다. 그럼에도 불구하고 회사의 핵심 사업인 진공로봇과 진공이송모듈을 기반으로 AMR 부문 성장 가능성은 크다는 분석이다.

임상국 KB증권 연구원은 "AMR 산업의 구조적 성장 등 우호적 환경 속에서 미국 최대 전기차 배터리 공장에 AMR 솔루션 납품 등 글로벌 AMR 수주가 증가하고 있다"며 "글로벌 고객 확대가 본격화되고 있다"고 평가했다.

티로보틱스가 보유한 로봇 제어 기술과 구동부 설계 역량을 바탕으로 자동차·군수·물류 등 다양한 산업으로 AMR 적용이 확산될 것이라는 전망도 제시했다. 특히 지난 3월 레인보우로보틱스와 MOU를 체결해 대규모 물류자동화 시장을 공략 중이며 향후 S기업의 AMR 밸류체인으로 도약할 수 있을지 주목된다.

디스플레이 분야에서도 경쟁력은 확고하다. 임 연구원은 "국내 최초이자 유일한 OLED 진공로봇 개발 기업"이라며 "진공환경에서 파티클을 최소화하는 기술과 초정밀 제조 역량은 12년간의 Applied Materials 협력을 통해 입증됐고, 이에 따라 국내외 디스플레이 업체들의 6·8세대 OLED 투자 확대 시 수혜가 예상된다"고 분석했다.

향후 신성장 영역으로는 유리기판 이송 로봇이 주목된다. 최근 AI 반도체 성능은 빠르게 향상되는 반면, 패키징 기판 기술은 정체돼 있어 차세대 소재로 유리기판이 부상하고 있다.





임 연구원은 "유리기판 상용화 시 AI 반도체 패키징 공정에 큰 변화를 가져올 수 있다"며 "티로보틱스는 8.6세대 OLED 진공로봇 기술을 활용해 유리기판 이송 로봇을 개발·테스트하고 있어 유리기판이 시장에 본격 도입될 경우 티로보틱스의 신규 성장동력이 될 수 있다"고 전망했다.





