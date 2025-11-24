본문 바로가기
李대통령 "방산 협력, UAE서 가장 구체적 성과…조만간 결과 나올 것"

임철영기자

입력2025.11.24 18:12

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한-UAE, 무기체계 공동개발과 생산 논의
이집트 대통령, 3조~4조원 규모 '공항 확장' 사업 참여 요청

중동과 아프리카를 순방 중인 이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)에서 방위산업 협력과 관련해 가장 구체적인 성과가 있었다며 조만간 결과가 나올 것으로 내다봤다.

李대통령 "방산 협력, UAE서 가장 구체적 성과…조만간 결과 나올 것" 연합뉴스
이 대통령은 24일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그를 떠나 튀르키예 앙카라로 향하는 공군 1호기 내에서 기자간담회를 열고 "UAE가 가장 구체적인 성과가 있는 것 같다"며 "사전에 비서실장이 특사로 가서 협업할 수 있는 분야를 정리하고 구체적 사업도 발굴해 아주 구체적이고 실질적인 큰 성과가 난 것 같다"고 말했다.


앞서 전략적경제협력 특사로 UAE를 먼저 방문한 강훈식 대통령 비서실장은 브리핑에서 이번 정상회담의 결과로 UAE와 기대되는 방산 협력의 성과가 150억 달러 이상으로 추산된다고 밝힌 바 있다. 이후 이 대통령은 지난 18일 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담에서 단순한 무기 구매·수출을 넘어 양국이 무기체계를 공동으로 개발하고 생산하는 방안을 논의했다.


수주 성과는 조만간 나올 전망이라고 밝혔다. 이 대통령은 방산 계약 수주 가능성이 있느냐는 질문에 "수출 성과를 내야 한다. 실제 결과도 조만간 나오게 될 것"이라고 말했다.


이 대통령은 UAE에 이어 방문한 이집트에서는 압델 파타 알시시 대통령이 여러 구체적 제안을 먼저 꺼냈다고 소개했다. 이 대통령은 "(알시시 대통령이) '카이로 공항을 확장할 계획인데 3조∼4조원 정도 들지 않겠느냐'는 얘기를 했다. 그것을 한국 기업이 맡아서 확장하고 운영해주면 좋겠다고 했다"며 "우리 기업과 국민에게 큰 기회를 만들 수 있지 않을까 생각이 든다"고 말했다.


G20 정상회의 참석을 계기로 남아공에서 만난 나렌드라 모디 인도 총리는 한국과 일본, 인도가 함께하는 조선 분야 협력체 구축을 제안했다고 전했다. 이 대통령은 "그 부분에 대해 판단할 여지가 남아서 '제안은 잘 들었고 추후 논의하자'고 했다"고 소개했다.


중동·아프리카 마지막 순방 국가인 튀르키예에서도 방위산업과 원자력 발전 관련 협의가 이뤄질 전망이다. 이 대통령은 한국전력이 튀르키예 원전 사업에 입찰한 점을 들어 "정상 간 대화를 통해 대한민국 원전 사업의 우수성과 경쟁력을 잘 설명하고 좋은 결과가 나오도록 노력해보겠다"고 했다.

한편 이 대통령은 여러 다자외교 무대에서 만난 외국 정상들이 한국의 방위산업에 흥미를 보였다고도 소개했다. 특히 공동 개발·생산·판매와 시장 개척에 관심이 많다고 전했다.


이 대통령은 "누구도 믿을 수 없는 상태가 점점 도래하고 있어서 시장 규모가 계속 커질 수밖에 없다"며 "라면 한 개를 파는 것과 달리, 공동 생산이나 기술개발을 하면 군사·안보 협력을 하지 않을 수가 없다. 외교 관계 확대에도 현실적으로 매우 유효한 수단"이라고 설명했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

