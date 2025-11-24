본문 바로가기
수협, 부실채권 정리 속도낸다…수협엔피엘대부에 500억 추가 출자

세종=강나훔기자

입력2025.11.24 14:53

부실채권 매입 여력 확대
조합 연체율 개선 '속도전'

수협, 부실채권 정리 속도낸다…수협엔피엘대부에 500억 추가 출자
수협중앙회가 일선 수협의 부실채권(NPL) 정리를 강화하기 위해 자회사인 수협엔피엘대부에 500억원을 추가 출자한다. 부실채권 매입 여력을 대폭 확충해 조합의 자산 건전성을 조기에 회복시키겠다는 방침이다.


수협중앙회는 최근 이사회를 열고 수협엔피엘대부에 500억원의 자본금을 이달 말까지 추가 출자하는 안건을 의결했다고 24일 밝혔다.


수협엔피엘대부는 전국 90개 회원조합의 부실채권을 매입·추심하는 기관으로, 지난해 10월 중앙회가 500억원을 전액 출자해 설립했다.


중앙회는 연말까지 추진 중인 '회원조합 연체율 개선 특별대책'에 따라 부실채권 조기 정리에 필요한 추가 자금 확보가 불가피하다고 판단해 이 같은 결정을 내렸다.


올해 3월 금융위원회 대부업 등록을 마친 수협엔피엘대부는 9월 말까지 약 1300억 원 규모의 조합 부실채권을 매입하는 등 조기 정상화 작업에 속도를 내고 있다. 여기에 더해 수협은행으로부터 1800억 원 규모의 한도대출을 확보해 부실채권 매입·운영 자금도 마련한 상태다. 이를 통해 매입 여력을 확대하고 부실채권 처리에 총력을 기울이고 있다는 설명이다.


수협중앙회는 NPL 자회사 운영과 별도로 자체 NPL펀드 조성, 조합 자체 매각 유도 등을 통해 총 5000억 원 규모의 부실채권을 정리한 것으로 집계했다.


자산 건전성 강화를 위한 제도 개선도 진행 중이다. 중앙회와 수협은행이 취급하는 우량 차주 대상 대출에 조합이 동반 참여할 수 있도록 새로운 지원제도를 지난해 하반기 도입해 운영하고 있으며, 이를 통해 1조원 규모의 대출이 실행됐다. 고연체 조합을 대상으로는 신규 여신 취급 시 상환능력 기준을 한층 강화하고, 중앙회 여신심사 인력이 사전에 심사하는 절차도 의무화했다.


노동진 수협중앙회장은 "부실채권 정리와 우량 자산 확보는 조합 경영 정상화를 위한 첫 단추"라며 "금융시장 환경 변화에도 흔들리지 않는 경영 체력을 갖출 수 있도록 장기적인 구조 개선을 추진하겠다"고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
