본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한화, 누리호 4차 발사 앞두고 '어린이 우주과학 교실' 열어

오지은기자

입력2025.11.23 09:04

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

27일 발사 앞둔 누리호 기념 행사
전국 초등생 80명 참여…물로켓 발사 등
"나도 우주비행사 되고 싶다"…미래세대 키워

대한민국 첫 독자 우주발사체 '누리호'의 4차 발사를 앞두고 한화그룹이 어린이들을 대상으로 우주과학을 배우고 체험할 수 있는 장을 열었다.


한화그룹(회장 김승연)은 전날인 22일 대전 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 유성구 캠퍼스에서 어린이 우주과학 체험 행사 '나만의 누리 쏘아 올리기(Lift-off, my NURI)'를 개최했다고 23일 밝혔다. 오는 27일 누리호 4차 발사를 기념해 마련된 행사다. 전국 초등학교 4~6학년 학생 80명이 '어린이 연구원' 자격으로 참여했다. 이번 프로그램은 한화그룹이 주최·주관하고 우주항공청, 한국항공우주연구원, 한국과학기술원이 협력 기관으로 함께했다.

한화, 누리호 4차 발사 앞두고 '어린이 우주과학 교실' 열어 김진혁 한국항공우주연구원 선임연구원이 22일 대전 한국과학기술원에서 열린 어린이 우주과학 체험 프로그램에서 강연하고 있다. 한화
AD

행사는 ▲누리호 이야기 강연 ▲우주 과학 체험 ▲로켓 제작 및 발사 등 세 개 세션으로 구성됐다. 학생들이 직접 듣고 만들며 이해할 수 있도록 체험 중심으로 꾸며졌다.


첫 세션인 '탑승 환영(Welcome Aboard)'에서는 김진혁 한국항공우주연구원 발사체엔진팀 선임연구원이 누리호 독자 개발 과정과 발사 준비 절차, 비행 방식 등을 설명하며 우주개발 이야기를 전했다. 뒤이어 한화의 우주교육 프로그램 '우주의 조약돌' 수료생인 배소율(대구 칠곡중3) 학생 등 3명이 자신의 도전 경험을 공유하며 후배들에게 용기를 북돋았다.


두 번째 세션 '프로젝트 누리(Mission Project NURI)'에서는 과학 콘텐츠 크리에이터 코코와 보라가 우주과학 실험을 진행했다. 학생들은 다양한 실험과 관찰 활동을 통해 우주를 보다 구체적으로마지막 세션 '나만의 누리 쏘아 올리기'에서는 직접 제작한 3단 분리형 물로켓을 야외에서 발사했다. 제주 대정서초 5학년 성민건 학생은 "로켓이 높이 올라가는 걸 보며 우주비행사가 되고 싶어졌다"며 "다음 주 누리호도 더 높이, 더 힘차게 날아오르길 바란다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한화그룹 관계자는 "이번 프로그램이 아이들이 과학의 즐거움을 느끼고 우주에 대한 호기심을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "미래 세대가 '나만의 우주'를 향해 도전할 수 있도록 교육 프로그램을 더욱 확대할 것"이라고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기