귀멸의 칼날, 좀비딸 제치고 올해 국내 박스오피스 1위…日 영화 최초

이명환기자

입력2025.11.22 10:17

누적 관객 563만명…올해 최다 관객·매출액
역대 日 애니 영화 최다 관객 기록도

일본 극장판 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 올해 국내 박스오피스 1위에 등극했다.


22일 배급사 애니맥스브로드캐스팅코리아에 따르면 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 이날까지 누적 관객 563만8000여명을 기록했다.


귀멸의 칼날, 좀비딸 제치고 올해 국내 박스오피스 1위…日 영화 최초
이로써 이 영화는 올해 국내 박스오피스 1위였던 '좀비딸'의 563만7000여명 기록을 넘겼다. 애니메이션 영화가 한 해 국내 박스오피스 기록에서 전체 1위를 차지한 건 이번이 처음이다.


이 작품은 4DX, IMAX, 돌비시네마 등 특별관 관람 비율이 약 19%에 달하는 것으로 알려졌다.


해외 애니메이션 가운데 '겨울왕국 2'가 2019년 1336만9000여명의 관객을 동원했지만, 당시 '극한직업'과 '어벤져스 엔드게임'에 밀려 한 해 박스오피스 기록으로는 3위에 그쳤다.


같은 이름 만화·애니메이션을 원작으로 한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 3부작 제작이 예고된 '귀멸의 칼날' 최종화의 첫 번째 작품이다. 혈귀의 우두머리인 키부츠지 무잔이 귀살대원들을 혈귀의 본거지 '무한성'으로 끌어들이며 대전을 벌이는 내용을 담았다.


귀살대와 혈귀의 마지막 전투를 그린 만큼 각 인물의 서사가 자세하게 묘사됐고, 작화도 인기를 끌면서 'N차 관람'이 이어지고 있다.


지난 8월22일 개봉한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성'은 개봉 이틀 만에 100만 관객을 넘기고 개봉 열흘째에 300만명을 돌파하며 올해 개봉작 중 가장 빠른 관객 증가 속도를 보였다. 또 역대 일본 애니메이션 가운데 흥행 1위였던 '스즈메의 문단속'(2023)의 558만9000여명 기록을 이달 초 뛰어넘었다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

놓칠 수 없는 이슈 픽

