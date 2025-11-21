강원 인제 산불 진화율 68%…"일출 동시 헬기 투입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 인제 산불 진화율이 21일 오전 7시 현재 68%를 기록 중이다. 산불 현장에는 일출과 동시에 산불진화헬기가 투입돼 진화활동에 속도가 붙을 것으로 보인다.

20일 오후 5시 23분께 강원 인제군 기린면 한 야산에서 산불이 발생해 산림·소방 당국 등이 진화 작업을 벌이고 있다.사진=연합뉴스

산림청 중앙산림재난상황실에 따르면 산불은 전날 오후 5시 29분께 강원도 인제군 기린면 현리 일원 야산에서 발생했다.

산림당국은 산불 발생 후 산불영향 구역이 10㏊를 넘어선 오후 10시를 기해 산불대응 1단계를 발령해 대응했다. 산불대응 1단계는 산불영향 구역이 10~50㏊미만으로 추정될 때 발령된다.

현장에는 산불진화차량 69대(산불진화·지휘차 24대·소방차 18대·기타 27대)와 진화인력 338명(산불특수진화대 등 179명·산림공무원 29명·소방 49명·군부대 6명·경찰 34명·의용소방대 41명)이 긴급 투입돼 지상에서 밤샘 진화활동을 벌였다.

하지만 산불현장의 산세가 험해 진화에 어려움을 겪은 것으로 전해진다.

산림당국은 일출과 동시에 산불진화헬기 30대를 순차적으로 투입해 지상과 공중 진화활동을 병행해 산불 완진에 총력을 기할 계획이다.

이날(21일) 오전 7시 기준 강원 인제 산불 현장의 산불영향구역은 34.6㏊, 총화선은 3.7㎞로 추정된다. 총화선 중 2.5㎞(68%)는 진화가 완료됐다.





산림청 관계자는 "건조한 날씨의 영향으로 작은 불씨가 대형 산불로 확산될 위험이 큰 상황"이라며 "산림과 인접한 지역에서의 쓰레기·영농부산물 소각을 일체 삼갈 것을 당부한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

