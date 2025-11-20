에경원, '청정수소 공급망 혁신 기술 포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지경제연구원은 오는 12월 2일 오후 포시즌스 호텔 서울에서 '2025 청정수소 공급망 혁신기술 포럼'을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 청정수소 전주기(생산·운송·활용·인프라)에 걸친 혁신 과제와 공급망 연계 전략을 종합 점검하고 현실적인 중장기 로드맵을 논의하기 위해 마련됐다. 청정수소 분야의 글로벌 기업과 국내 주요 기관이 참석해 기술·시장·정책을 아우르는 전략과 사례를 공유한다.

주요 해외 참석 기관은 엔비전에너지(중국), IHI·KHI(일본), KBR(영국), 지멘스에너지·트랜스하이드2.0(TransHyDE

2.0)(독일) 등이다. 국내에서는 에너지경제연구원, 발전사, 수소 관련 기업·기관 등 약 200명이 참석할 예정이다.

포럼에서는 청정수소 전주기 기술 분야의 글로벌 선도 전략과 향후 협력과제에 대한 발표와 토론이 진행된다.

첫 번째 세션에서는 생산·운송·활용·인프라 전반의 핵심 기술 동향을 각 분야 전문가들의 주제발표로 종합적으로 점검한다. ▲변동성 재생에너지 대응형 그린수소 생산 최적화, ▲액화수소 선박 개발 현황, ▲암모니아 분해(크래킹) 기반 발전의 경제성, ▲수소·암모니아 전소 기술의 상용화 과제, ▲EU 수소 파이프라인(Hydrogen Backbone) 인프라 로드맵 등 최신 이슈가 공유될 예정이다.





두 번째 세션에서는 서울대학교 송한호 교수가 좌장을 맡아 패널 종합토론과 질의응답이 진행된다. 해외 연사들과 JOGMEC(Japan Organization for Metals and Energy Security), 에너지경제연구원이 참여하는 심층 토론을 통해 국제 인프라·시장 매커니즘 등 핵심 이슈를 집중 논의할 예정이다.

