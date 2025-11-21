본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[해보니]커스터마이징·수동 재미 '아이온2'…만렙 이후 진짜 시작

노경조기자

입력2025.11.21 20:36

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

원작 인기요소 계승…비행시스템 진화
MMORPG 본연의 재미에 집중

PC 기반 대형 다중접속역할수행게임(MMORPG)이 오랜만에 출시됐다. 엔씨소프트의 '아이온2'가 주인공이다.


[해보니]커스터마이징·수동 재미 '아이온2'…만렙 이후 진짜 시작 '아이온2' 캐릭터 커스터마이징 화면. 엔씨소프트 제공
AD

'아이온2'는 원작 '아이온'의 인기 요소를 계승·발전시켰다. 스토리는 천족과 마족의 대립으로 원작과 다르지 않지만, 어느 종족을 선택하느냐에 따라 서버가 달라진다. 한 번 정하면 바꿀 수 없기 때문에 지인과 함께 즐길 계획이라면 꼭 같은 종족을 택해야 한다.


여성 이용자들을 끌어모았던 원작의 캐릭터 커스터마이징 재미는 '아이온2'에서도 고스란히 느낄 수 있다. 프리셋만으로 충분한 수준이다. 여기에 입술 모양·색상을 바꾸거나 눈 깊이, 동공 크기, 턱선까지 조정할 수 있다. 취향에 맞게 꾸민 캐릭터 움직임을 언리얼 엔진 5의 그래픽으로 보는 재미가 쏠쏠하다.


다채로운 이동 방식도 눈길을 끈다. 앞서 '아이온'은 2008년 출시 당시 국내 게임 중 최초로 하늘을 나는 콘텐츠를 선보여 화제가 됐다. '아이온2'는 고도화 작업을 통해 캐릭터가 나무·산 등에 막히지 않고 날 수 있고, 물속을 헤엄쳐서 이동할 수도 있다.


레벨을 최대까지 올리는 시간은 늘어지지 않는다. 이른바 '만렙' 이후부터 게임 콘텐츠를 본격적으로 즐길 수 있게 설계됐기 때문이다. 어비스 이동과 싱글·파티 던전 등 고난도 던전은 만렙부터 이용 가능하다. 직장인 기준으로 만렙까지는 2~3일이 걸린다고 한다. 원작에서 호평받은 플레이어 대 플레이어(PvP) 요소를 플레이어 대 환경(PvE)과 같은 요즘 트렌드에 맞춰서 발전시켰다고 엔씨소프트는 전했다.


조작은 이동과 대시, 점프, 비행, 각종 스킬까지 키보드 위에서 손이 바쁘게 움직여야 한다. 대부분의 스킬을 이동하면서 쓸 수 있어 전투 과정은 매끄럽다. 특히 실제 공격이 적중하는 순간 판정(후판정)이 이뤄지도록 해 긴장감과 현실감이 넘친다.


모바일 환경에는 '어시스트 모드'가 추가됐다. '아이온2'는 PC·모바일 크로스 플랫폼을 지원하지만, 모바일에서 PC만큼의 조작 편의성을 기대하기는 어려운 게 사실이다.


해당 기능은 출시 전부터 이용자들 사이에서 의견이 갈렸다. 다소 불편해도 역할수행게임(RPG)의 진짜 재미를 원하는 부류와 편하게 플레이하고 싶어하는 이들로 나뉜 것이다. 고민 끝에 엔씨소프트는 어시스트 모드 없이 출시했지만, 첫날 이용자들의 피드백을 수용해 이 기능을 다시 넣었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 완전 자동은 아니다. 이용자가 타깃을 지정하면, 스킬만 자동으로 사용할 수 있는 보조 기능에 가깝다. 게임의 재미 요소를 반감시키지 않는 선에서 조작 부담을 덜어줘 피로도를 낮췄다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기