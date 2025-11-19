스텔란티스, 테슬라 충전기 적용…韓 2027년부터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스텔란티스는 2027년부터 국내에서 북미 충전 규격(NACS)을 적용한다고 19일 밝혔다.

지프 레콘. 스텔란티스코리아

NACS 도입 시점은 내년 초 북미를 시작으로, 2027년 일본과 한국에 적용된다. 세부 모델별로는 북미에서 지프 '왜고니어 S'와 닷지 '차저 데이토나 전기차' 모델이 슈퍼차저를 이용할 수 있으며, 2026년형 지프 '레콘'을 비롯한 이후 발표될 신제품들에 적용될 계획이다.

지프와 닷지 전기차 고객에게는 향후 네트워크 접속 방식 및 어댑터 관련 상세 정보 등을 추후 공지할 예정이며, 유럽에서 생산되는 지프 어벤저는 적용되지 않는다.





스텔란티스 관계자는 "고객에게 더 넓은 충전 선택지와 접근성을 제공하며, 전기차 운용 편의성을 강화하겠다"며 "전기차 포트폴리오 전반에서 고객 경험 향상을 위한 정책을 지속적으로 펼칠 계획"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

