글로벌 투자 유치의 장 '2025 제약바이오투자대전' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내외 70여개 기업·투자기관 참가

인천광역시가 주최하고 한국제약바이오협회, 인천관광공사, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 주관하는 '2025 제약바이오투자대전'이 내달 2일 인천 연수구 송도컨벤시아 프리미어볼룸에서 열린다.

한국제약바이오협회

AD

콘퍼런스에는 제약·바이오 전문가들이 연사로 참여해 심도 있는 통찰을 제공한다. 오전 세션은 미국 투자기업 플래그쉽 파이오니어링의 이병건 한국 고문이 '해외 VC 투자유치 전략'을 주제로 발표한다 . 이어 이성호 KOTRA 팀장이 '제약·바이오의 해외진출 전략'을, 김덕상 사토리우스 대표가 '외국인 투자유치 성공사례 '를 발표한다.

제약·바이오기업의 역할과 미래 성장전략을 공유하는 시간도 마련된다. 권기성 셀트리온 수석부사장은 '글로벌 바이오산업을 선도하는 대기업의 역할'을 , SK바이오사이언스는 '새로운 혁신 거점으로서의 미래 성장 전략 '에 대해 발표할 예정이다.

오후 세션은 허혜민 키움증권 팀장과 권혜순 유진투자증권 수석전문위원이 '2026년도 투자환경의 변화와 제약·바이오산업의 인공지능(AI) 가속화' 등 실질적인 투자 정보에 대해 다룬다 . 또한 이재현 JNPMEDI 실장과 하재영 아리바이오 부사장, 홍성훈 디앤디파마텍 부사장 등 기업 관계자들이 각 사의 해외 기술이전 사례와 글로벌 사업전략을 공유할 계획이다.

이번 행사에선 투자·수출상담회도 운영된다. 1:1로 진행될 상담회에는 해외 투자자 및 바이어 25개 사를 비롯해 국내 제약·바이오 기업 45개 사 등 70여개 기업이 참여할 예정이다. 이들은 상담회를 통해 투자 유치 상담, 제품 수출 상담 등 구체적인 사업 기회 창출에 집중할 계획이다. 콘퍼런스 및 상담회가 종료된 오후 5시부터는 투자자 및 기업 간 긴밀한 교류를 위한 'K-SAPCE STATION'도 마련된다 .





AD

노연홍 한국제약바이오협회 회장은 "2025 제약바이오투자대전은 바이오 앵커 시설이 밀집한 송도에서 국내외 투자가와 혁신 기업들을 직접 연결하는 중요한 기회가 될 것"이라며 "실질적인 투자 유치 성과와 함께 국내 제약바이오 산업의 글로벌 위상을 한 단계 높이는 계기가 되도록 최선을 다하겠다 "라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>