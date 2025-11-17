"감시하는데 최적화"…카카오톡 신메뉴에 또 한번 '시끌'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오톡서 초대 보내면 바로 시작

누리꾼들은 찬성 vs 반대 확연히 다른 반응

카카오맵이 신규 업데이트한 위치 공유 서비스. 카카오맵

카카오의 신규 업데이트가 한 번 더 도마 위에 올랐다. 최근 추가된 '친구위치' 기능을 두고 사용자들이 뜨거운 반응을 보이면서다. 어린 자녀나 부모님의 위치를 확인해 안심할 수 있고, 자세한 길 안내가 가능하기에 찬성하는 입장도 보이지만 사생활 침해와 감시 도구로 악용될 여지가 있다는 반대 의견도 나온다.

지난 12일 카카오는 카카오톡 친구끼리 상호 동의할 경우 시간제한 없이 카카오맵에서 상대방 위치를 확인할 수 있는 '친구위치' 기능을 추가했다.

사용 방법은 위치를 공유하고 싶은 친구의 카카오톡 채팅방에 접속한 후 '+' 메뉴에 들어가 친구 위치 기능을 선택하면 된다. 상대방도 위치 공유해 동의할 경우 시작되며, 위치는 물론 이동 속도와 방향도 자세하게 알 수 있다. 기본 사용 시간은 1시간이며, 한 번에 6시간까지 연장도 가능하다. 공유를 중단하고 싶으면 나가기 버튼을 눌러 언제든지 종료할 수 있다.

카카오는 "복잡한 가입 절차 없이 채팅방에서 서로 사용하는 프로필과 닉네임으로 서로의 위치를 지도에서 확인할 수 있다"며 "종료 시간제한 없이 원하는 만큼 지속할 수 있는 만큼 소중한 가족들의 귀갓길을 지켜보거나 친구들의 위치를 확인해 보라"고 설명했다.

다만 이용자들의 의견은 분분하다. 어린 자녀의 귀갓길이나 길 찾기에 어려움을 겪는 가족들에게 빠르고 안전하게 설명할 수 있다고 긍정적인 반응을 보이는 한편, 가족간 과한 감시나 사생활 침해로 이어질 수 있다는 우려에서다.

한 이용자는 "그간 무료로 이용할 수 있는 위치 공유 어플들의 인기가 왜 없어졌는지 고민해 보았다면 이런 업데이트를 하지 않았을 것"이라며 "의도는 좋지만 일부 반감은 감내해야 할 것"이라고 지적했다.





또 다른 이용자들은 "남편 퇴근이 늦거나 의심스러울 때 사용하겠다", "연인끼리 싸울 일 많아지겠다" 등의 반응도 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

