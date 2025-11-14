림피드 "펫푸드 생식사료서 조류인플루엔자 첫 검출"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제학술지 'Veterinary Microbiology' 최신호에 게재

바이오 펫푸드 스타트업 림피드는 국내 펫푸드 업계 최초로 생식사료의 바이러스 오염 위험성을 규명한 연구 결과를 SCI급 국제학술지에 발표했다고 14일 밝혔다.

림피드는 경북대학교 수의과대학 공동연구팀과 국내 유통 중인 반려동물 생식사료에서 조류인플루엔자 바이러스를 검출한 연구 결과를 SCI급 국제학술지 'Veterinary Microbiology' 최신호에 게재했다.

이번 연구는 림피드 공동창업자이자 김창태 CTO(최고기술책임자)가 제1저자로, 경북대 수의과대학 배슬기 교수와 권정훈 교수가 교신저자로 참여했으며, 림피드가 국제학술지에 발표한 첫 번째 연구 성과다.

국제학술지 'Veterinary Microbiology' 최신호에 게재된 림피드의 연구 논문. 림피드

연구팀은 국내에서 유통되는 62개의 생식사료 제품을 수집해 분석한 결과, 2개 제품에서 저병원성 조류인플루엔자(H9N2) 바이러스를 검출했다. 차세대 염기서열 분석(NGS)을 통해 바이러스 전체 유전체를 해독한 결과, 2020년 국내 가금류에서 유행한 Y280 계통 H9N2 바이러스와 동일한 것으로 확인됐다.

특히 검출된 바이러스에서 포유류 적응과 관련된 18개의 변이가 발견돼, 반려동물뿐만 아니라 사람으로의 전파 가능성도 배제할 수 없는 것으로 나타났다. 이는 펫푸드 안전관리가 단순히 반려동물 건강을 넘어 공중보건 차원에서도 중요하다는 점을 시사한다고 림피드 측은 설명했다.

해당 학술지는 엘스비어(Elsevier)가 발행하는 수의미생물학 분야 대표 학술지로, 국내 펫푸드 기업의 연구진이 제1저자로 이 저널에 논문을 게재한 것은 림피드가 처음이다. 특히 SCI급 국제학술지 게재는 해당 연구의 독창성과 학술적 가치를 국제적으로 인정받았다는 점을 의미한다.

림피드는 자사 브랜드 '트러스티푸드', '닥터트러스티' 생산을 위해 지난해 11월 해썹(HACCP) 인증 동결건조 사료 공장을 인수하며 생산 인프라를 구축한 데 이어, 경북대와 펫푸드 전문 임상시험 CRO를 설립하는 등 연구·개발(R&D) 투자를 지속해왔다. 이번 연구 성과는 이러한 산학협력의 첫 번째 가시적 성과로 평가된다.





김희수 림피드 대표는 "국내 펫푸드 기업으로는 최초로 바이러스 오염 위험성을 과학적으로 규명한 의미 있는 연구"라며 "앞으로도 반려동물 영양학, 식품안전, 기능성 소재 개발 등 다양한 분야에서 연구를 지속해 한국 펫푸드 산업의 과학적 기반을 선도하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

