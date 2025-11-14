韓美 해군, 동해서 연합 해상훈련…조지워싱턴함 등 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해군은 한미 해군이 지난 11일부터 동해 해상에서 연합 해상훈련을 실시했다고 14일 밝혔다. 이번 훈련은 굳건한 한미동맹을 기반으로 대북 억제력을 강화하고 한미 해군의 연합작전 수행 능력 및 상호운용성을 강화하기 위해 진행됐다.

AD

훈련에는 한국 해군 이지스 구축함(7600t급) 율곡이이함·서애류성룡함, 구축함(4400t급) 왕건함과 강감찬함 등 함정 7척, 해상작전 헬기(Lynx)와 해상초계기(P-3, P-8) 등 항공기 3대가, 미국 해군은 항공모함 조지 워싱턴함(George Washington), 순양함 로버트 스몰스함(Robert Smalls), 이지스 구축함 밀리우스함(Milius)과 슈프함(Shoup) 등 함정 4척, 항공모함 함재기, 해상초계기(P-8) 등이 참가했다.





AD

해군은 "훈련 기간에 한미 해군은 대함 사격, 대잠전, 방공전, 해상기동군수 등 실전적인 해상훈련을 통해 연합방위 태세를 확립했다"고 설명했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>