넷마블 '나혼렙: 카르마' 수동 조작에 콘텐츠 재미 더한다

유저 같이 즐기는 콘텐츠 지속성 확보
새로운 서사…내년 상반기 출시 목표
넷마블의 로그라이트 액션 역할수행게임(RPG) '나 혼자만 레벨업: 카르마'(이하 나혼렙)에 유저들이 같이 즐길 수 있는 콘텐츠가 더해진다.
권도형 넷마블네오 총괄 PD는 13일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025' 현장 인터뷰에서 "게임이 지속력을 가질 수 있게 유저들이 경쟁 또는 협동할 수 있는 콘텐츠를 넣을 것"이라고 말했다.
로그라이트 장르 특성상 싱글 플레이에 더 유리하지만, 서비스 지속성 차원에서 유저들이 뭔가를 같이 할 수 있는 공간이 필요하다는 판단이다.
이 게임은 '윤회의 잔'을 사용해 과거로 돌아간 주인공 성진우의 새로운 서사를 그린다. 원작 웹소설과 이후 나온 웹툰·애니메이션에는 없는 이야기를 다루는데, 제작진은 이를 잘 풀어나가는 것 자체가 차별점이라고 강조했다.
권 PD는 2020년 출시된 인디게임 '하데스'와 유사하다는 질문에 "쿼터뷰에 로그라이트 장르로 잘 만들어진 게임을 참고하다 보니 비슷한 느낌이 있을 수 있다"며 "앞으로 나혼렙의 색깔을 많이 입힐수록 게임성이 살아날 것으로 본다"고 말했다.
재미 요소로는 수동 조작을 꼽았다. 권 PD는 "로그라이트 액션 장르에 정말 재미있는 콘텐츠를 만들기 위해서는 수동 조작이 필요하다고 보고 고집했다"며 "게임의 본질은 재미인 만큼 출시까지 잘 준비하겠다"고 했다. 출시 시기는 내년 상반기로 예상했다.
아울러 수익모델(BM)과 관련해선 다양한 액션, 성장 요소와 함께 글로벌 유저들이 부담스럽지 않은 수준을 생각하고 있다고 했다.
지금 뜨는 뉴스
문준기 넷마블 사업본부장은 "성진우만으로 플레이하는 게임이다. 여러 캐릭터를 2∼3주 단위로 출시·픽업하는 방식은 아니다"라며 "월정액이나 배틀패스 같은 방식을 생각하고 있다"라고 말했다.
노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>