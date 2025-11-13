태백시, 65세 이상 어르신 '버스 무료 이용사업' 시행…어르신 이동권 보장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태백시, 2026년 1월 1일부터 시행

강원도 태백시(시장 이상호)는 교통약자의 이동 편의를 높이고 노인 복지를 증진하기 위해 2026년 1월 1일부터 65세 이상 어르신을 대상으로 '버스 무료 이용사업'을 시행한다고 13일 밝혔다.

65세 이상 어르신 대상 '버스 무료 이용사업' 시행 안내문. 태백시 제공

이번 사업은 태백시에 주민등록이 되어 있는 만 65세 이상 시민이면 누구나 신청할 수 있으며, 지원 대상은 약 1만2000명으로 예상된다.

어르신들은 전용 '교통복지카드'를 통해 월 20회까지 시내버스를 무료로 이용할 수 있다. 무료 이용 횟수를 초과할 경우에는 자부담을 통해 이용이 가능하다. 카드는 일반 교통카드와 동일한 방식으로 현금 충전 및 사용이 가능하며, 무료 이용 횟수는 매월 1일 자동 초기화된다.

카드 발급 신청은 11월 24일부터 주소지 동 행정복지센터에서 접수하며, 원활한 민원 처리를 위해 첫 주는 출생연도 끝자리별 요일제로 운영된다. 이후에는 요일제 구분 없이 상시 접수할 수 있다.

신청 요일은 ▲월요일(1·6년생) ▲화요일(2·7년생) ▲수요일(3·8년생) ▲목요일(4·9년생) ▲금요일(5·0년생)이며, 65세 생일 한 달 전부터 신청할 수 있다. 올해는 1960년생까지 신청할 수 있다.

시는 12월부터 교통복지카드를 순차적으로 배부하고, 발급된 카드는 2026년 1월 1일부터 사용할 수 있다.





태백시 관계자는 "이번 시내버스 무료 이용사업은 어르신들의 교통비 부담을 덜고 안전한 이동권을 보장하는 것은 물론, 여가활동과 지역경제 참여 확대에도 도움이 될 것"이라고 밝혔다.





