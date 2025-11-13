본문 바로가기
'빚투' 논란 김혜성父 "15년 전 1억2000만원 빌려…9000만원 갚아"

서지영기자

입력2025.11.13 08:03

"1억2000만원 중 9000만원 이미 상환"
"파산 신청 미루며 도의적으로 빚 갚아와"
"결국 올해 파산 신청…불가피한 결정"

미 메이저리그 로스앤젤레스(LA) 다저스 김혜성 선수 아버지가 계속되는 '빚투' 논란에 자신의 입장을 처음으로 밝혔다. 그는 "원금 대부분을 갚았지만, 상대측이 과도한 이자를 요구하고 있다"며 "1억2000만원을 빌렸고 15년간 꾸준히 약 9000만원을 상환했다"고 주장했다.


12일 이돈호 변호사 유튜브 채널에는 '진실을 알리고 싶다는 김혜성 선수 아버지'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이 영상에서 이 변호사는 김혜성 선수 아버지와의 통화 내용 녹음을 공개했다.


'빚투' 논란 김혜성父 "15년 전 1억2000만원 빌려…9000만원 갚아" 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈에서 우승한 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 지난 6일 인천국제공항을 통해 귀국해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스
김혜성 父 "15년 전 부도로 1억2000만원 빚, 거의 다 갚았다"

통화에서 김혜성 선수의 아버지는 "15년 전 사업 부도로 약 1억2000만원의 빚이 생겼지만, 그동안 9000만원 정도를 줬다"며 "원금 대부분을 상환했는데도 상대가 이자를 이유로 금액을 계속 부풀리고 있다"고 말했다.


이어 "당시 송도의 한 호텔 지하에 클럽 운영 투자금 명목으로 돈을 빌렸으나 그 사업이 부도가 나면서 30억원 손실을 봤다"며 "그 뒤로 그 사람한테 10만원, 20만원, 30만원, 50만원, 100만원, 200만원, 300만원을 7~8년 동안 조금씩 갚았다"고 설명했다. 또 "그렇게 해서 지금까지 준 게 9000만원 가까이 된다"고 했다.


김혜성 선수의 아버지는 "내 계산으로는 원금 3000만원 정도가 남았는데 그 사람이 이자를 붙여 작년 초 정도에 2억원을 달라고 했다"며 "그러다가 올해 8월쯤에 전화가 와서 5000만원을 달라고 했다"고 했다. 이어 "1억2000만원에 대해 그 사람은 이자가 8000만원, 1억원이 됐다고 하더라. 하지만 내가 계속 갚아왔으니 원금이 줄었고, 그만큼 이자도 줄어드는 게 맞지 않느냐"라고 말했다.


그는 "갚을 게 3000만원이 있는데 늦게 준 죄로 한 2000만원 더 줘야겠다고 생각해서 (5000만원에 대해) '알았다'고 했다"며 "그런데 5000만원을 한 번에 줄 수가 없어서 일시불로 주기 힘드니 세 번에 나눠 주겠다고 했다가 결국 그 사람이 원하는 대로 한 번에 주되 12월 말 전까지 해결하겠다고 했다"고 말했다.


"'12월 말 전에 5000만원 해결' 약속했는데…돌연 공항서 현수막 시위"

이어 "12월 말까지 5000만원을 주기로 했는데 나한테 전화도 없이 갑자기 공항에 뛰어들어 현수막을 걸었다"며 "혜성이 입장에서는 그 사람이 1억5000만원을 달라고 하는 것까지 알고 있었을 것이다. 8년 동안 감정이 좋을 수 없지만, 공항에 와서 그러는 모습을 보는데 어떤 사람이 당황 안 하고 인상 안 쓰겠냐"라며 씁쓸해했다.


그는 "혜성이가 프로에 가니까 그때부터 (채권자가) 현수막을 걸며 괴롭히기 시작했다"며 "부도 이후 여섯 번이나 이사하며 어렵게 살았다. 혜성이가 프로에 입단하자 계약금 1억3500만원을 전부 '아빠 빚 갚는 데 쓰라'며 줬다"고 말했다. 또 "14년 동안 파산 신청을 미루며 도의적으로 빚을 갚아왔다"며 "일부 채권자들의 과도한 요구가 이어져 올해 결국 파산을 신청했다. 더는 가족이 괴롭힘당하지 않도록 하기 위한 불가피한 결정이었다"고 말했다.


이야기를 들은 이 변호사는 "법적으로 이율 약정이 없었다면 상인 간 기준인 연 6% 이자를 넘는 금액은 원금 상환으로 간주할 수 있다"며 "김혜성 아버지의 설명대로라면 원금 대부분이 변제된 것 같다"고 설명했다. 끝으로 김혜성 선수의 아버지는 "이 사건은 혜성이가 아닌 나의 문제"라며 "진실을 말해서 잘못된 부분이 있다면 혼날 각오가 돼 있다"고 강조했다.


지난 6일 인천국제공항에서 귀국 인터뷰를 하던 김혜성 선수는 현수막을 들고 찾아온 채권자를 가리키며 "저분 가시면 인터뷰 열심히 하겠다"고 말해 논란이 일기도 했다. 당시 채권자는 '어떤 X은 LA 다저스 갔고 애비 X은 파산·면책' 등의 문구가 적힌 현수막을 들고 있었다. 야구팬들 사이에서 '고척 김선생'이라고 불리는 이 남성은 김혜성 선수가 키움 히어로즈에서 뛸 당시부터 야구장에 빚을 갚으라는 내용의 다양한 플래카드를 들어왔다.


한편 김혜성 선수는 이번 시즌 메이저리그 무대에서 성공적으로 첫발을 내디뎠다. KBO리그 키움 히어로즈에서 활약하던 그는 지난 1월 포스팅시스템을 통해 다저스와 3+2년 최대 2200만 달러(약 300억원)에 계약했다. 시즌 초반에는 마이너리그에서 시작했지만, 5월 빅리그로 콜업된 뒤 빠르게 자리를 잡았다. 정규리그 71경기에 출전해 타율 0.280, 3홈런, 17타점, 19득점, 13도루를 기록했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

