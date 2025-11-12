올해 최고 게임은 '마비노기 모바일'…넥슨 6관왕 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'마비노기 모바일' 기술창작상 2개도 부문 수상

네오플 '퍼스트 버서커: 카잔' 최우수상 등 3관왕

우수상 '세븐나이츠 리버스' 등 3작품 공동 수상

넥슨의 '마비노기 모바일'이 '2025 대한민국 게임대상'에서 올해 최고 게임에 등극했다. 대상(대통령상)과 함께 기술창작상 기술·시나리오 부문, 사운드 부문까지 3관왕을 차지했다.

김동건 넥슨 데브캣 대표(가운데)가 12일 부산 벡스코에서 열린 '2025 대한민국 게임대상'에서 '마비노기 모바일'로 대상(대통령상) 수상 후 소감을 말하고 있다. 노경조 기자

'마비노기 모바일'은 12일 부산 벡스코에서 열린 게임대상에서 대상을 수상했다. 대상 후보에는 '마비노기 모바일'을 비롯해 넷마블의 '세븐나이츠 리버스'와 '뱀피르', 네오위즈의 'P의 거짓: 서곡' 등 8개 작품이 올라 접전을 벌였다.

이번 심사는 심사위원 평가 50%, 대국민 투표 25%, 미디어 투표 25%로 이뤄졌다. 이중 국민·미디어 투표 비중이 지난해보다 각 5%포인트 늘어나 유저들의 참여가 중요한 변수로 작용했다.

넥슨이 서비스하고 자회사 데브캣이 개발한 '마비노기 모바일'은 올해 3월 출시 후 단숨에 넥슨의 핵심 지식재산권(IP) 반열에 올랐다. 출시 50일 만에 누적 매출 417억원, 다운로드 100만건을 돌파했고, 누적 매출은 7개월 만에 3000억원을 돌파했다. 지난 9월 모바일 역할수행게임(RPG) 장르 활성 이용자 수(MAU) 1위를 기록한 데 이어 지난달에는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 매출 순위 1위에 오르기도 했다

넥슨은 '마비노기 모바일'의 이용자층을 5060세대로 넓히고, 내년에 글로벌 론칭을 이어간다는 계획이다. 김동건 넥슨 데브캣 대표는 "게임을 만드는 데 오랜 시간이 걸렸다"며 "함께 고생해준 데브캣 직원들, 지원을 아끼지 않은 넥슨 분들께 감사드린다"고 소감을 전했다

넥슨은 네오플의 '퍼스트 버서커: 카잔'을 통해 최우수상(국무총리상)도 수상했다. 이 게임 역시 기술창직상 그래픽 부문과 함께 게임 속 캐릭터 '블레이드 팬텀'을 연기한 이현(본명 이재현) 성우가 인기성우상을 받으면서 3관왕의 영예를 안았다. 이로써 넥슨은 6관왕을 달성했다.

윤명진 넥슨 네오플 대표는 "개발 과정에서 재밌는 일이 많았다. 해외 게임쇼에서 굿즈 샵 직원으로부터 '이 게임 만들어줘서 고맙다'는 말을 들었다"며 "재밌는 게임으로 더 큰 행복과 즐거움을 안겨드리고, 좋은 서비스 이어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

최지원 네오위즈 ROUND8 스튜디오 디렉터가 12일 부산 벡스코에서 열린 '2025 대한민국 게임대상'에서 'P의 거짓: 서곡'으로 우수상 수상 후 소감을 말하고 있다. 노경조 기자

우수상(문화체욱관광부 장관상)은 넷마블의 '세븐나이츠 리버스'와 'RF 온라인 넥스트', 네오위즈의 'P의 거짓: 서곡'이 공동 수상했다. 인디게임상은 리자드스무디의 '셰이프 오브.드림즈'가 이름을 올렸다.

문체부가 주최하고 한국게임산업협회가 주관하는 '대한민국 게임대상'은 한 해 출시된 국산 게임을 대상으로 하는 국내 최고 권위의 게임 시상식이다. 지난해에는 넷마블의 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'가 대상을 받았다.

최휘영 문체부 장관은 이날 축사 대독을 통해 "게임은 최근 20년간 기술과 라이프 스타일 변화에 따라 새로운 단계의 복합 미디어 산업으로 변모하고 있다"며 "다양해진 플랫폼과 더욱 좋아진 그래픽처리장치(GPU)가 인공지능(AI 신기술을 만나, 게임은 수십만명이 동시에 즐기는 '21세기 문화 예술'로 자리 잡고 있다"고 말했다.

이어 "게임은 핵심 콘텐츠 산업이자 경제 발전에 기여하는 수출 효자 산업"이라며 "글로벌 경쟁에서 우위를 점하기 위한 민관의 노력이 더욱 중요해진 만큼 정부는 낡은 제도·규제 개선 및 투자 등 제작 지원 강화, 게임 인력 양성, 글로벌 수출 지원 등 산업 생태 활성화를 위해 더욱 애쓰겠다"고 강조했다.





한편, 이날 시상식에 이어 13~16일 벡스코에서는 국내 최대 규모 게임 전시회인 '지스타 2025'가 열린다. 메인 스폰서인 엔씨소프트를 비롯해 넷마블, 그라비티, 웹젠 등 국내 주요 게임사들이 신작을 선보인다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

