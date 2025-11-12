'8억 짜리 인공 복근' 자랑한 中 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

운동으로 만들기 어려워 성형 시술 선택

인공 근육에 일부 전문가 건강 우려도

중국의 한 남성이 운동 대신 히알루론산 주사로 인공 복근을 만들기 위해 8억원이 넘는 비용을 쓴 사실이 알려졌다. 전문가들은 과도하게 인공 근육을 만드는 것이 피부를 압박해 혈관 괴사를 일으킬 가능성이 매우 크다고 경고한다.

11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 사회관계망서비스(SNS)에서 앤디 하오 티에난이라는 이름으로 활동하는 남성이 히알루론산 주사로 인공 8팩 복근을 만들어 화제라고 보도했다.

AD

중국 동북부 헤이룽장성 출신인 하오는 약 10만명의 팔로워를 보유한 패션·뷰티 콘텐츠 크리에이터다. 그는 최근 자신의 복근을 공개하며 히알루론산 주사로 만든 복근으로 이는 '중국 최초 사례'라고 주장했다. 히알루론산은 관절을 부드럽게 하고 수분을 유지하는 데 도움을 주는 물질이다. 하오는 총 1만 회 주사를 맞을 계획이며, 현재 40%를 완료한 상태다. 수개월 전에는 어깨, 쇄골, 가슴, 복부에 40회분의 히알루론산을 주입하는 데 400만 위안(약 8억 2100원)을 썼다고 밝혔다.

그는 운동으로 원하는 근육질 몸매를 만들 수 없어 성형 시술을 선택했다고 설명했다. 그는 자신을 비판하는 "근육은 겁쟁이에게 생기지 않는다는 말에 동의한다"며 "하지만 나는 수많은 주사를 맞았기에 더는 겁쟁이가 아니다. 당신도 똑같이 할 용기가 있는가"라고 반문했다. 그러면서 하오는 "만약 3년 후에도 복근이 사라지지 않으면, 히알루론산으로 만든 가장 오래 지속되는 인공 복근으로 기네스북에 신청할 것"이라며 "복근 위에서 호두를 까는 라이브 방송을 하겠다"고 덧붙였다.

시술 후 약 5개월이 지난 10월 말 공개한 영상에서 시술에 대한 만족감을 드러낸 그는 "근육이 부어오르는 일이 전혀 없고, 내가 원하는 모습 그대로다. 많은 사람이 히알루론산이 몇 개월 안에 녹는다고 하고, 의사들은 이동하거나 뭉칠 수 있다고 하지만, 시간이 지날수록 오히려 더 자연스럽고 좋아 보인다. 복근 사이의 선도 여전히 뚜렷하고 하나로 뭉치지 않았다"고 설명했다.

하오의 사연은 중국 SNS에서 논란을 불러일으켰다. 한 누리꾼은 "세상에, 부자들은 정말 이렇게 돈을 쓰나? 400만 위안이면 평생 먹을 단백질 파우더를 사서 진짜 근육을 만들 수 있는데"라고 말했다. 또 다른 누리꾼은 "그걸 과시하려면 매일 상의를 벗고 다녀야 할 텐데, 그렇지 않으면 400만 위안이 낭비되는 거 아닌가"라며 농담을 던졌다.

다만 하오와 같은 인공 근육을 만드는 것에 일부 전문가들은 우려를 표했다. SNS에서 170만명 이상의 팔로워를 보유 화중한과기대 퉁지의대 협화병원 성형외과 전문의 리자룬은 하오의 행동이 건강에 위험할 수 있다고 경고했다. 리 전문의는 "40회분의 히알루론산 주사는 피부를 압박해 혈관 괴사를 일으킬 가능성이 매우 크다"고 지적했다.





AD

그는 "정지 상태에서는 근육이 사실적으로 보일 수 있지만, 움직일 때는 분명히 왜곡될 것"이라며 "모든 근육은 움직이는 조직이기 때문"이라고 설명했다. 나아가 그는 "주사 후 자연 근육이 실제로 줄어들 수 있다. 히알루론산과 필러가 뼈를 침식하고 근육에 압력을 가해 근육을 얇게 만들 수 있기 때문"이라며 "필러가 녹으면 원래 근육이 더 약해 보일 수 있다. 히알루론산 이동 역시 매우 가능성 있는 부작용"이라고 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>