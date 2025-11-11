[특징주]금호건설, 4개 분기 연속 흑자 달성에 5%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금호건설이 11일 강세다. 4개 분기 연속 흑자 기록 소식에 투자심리가 개선된 것으로 보인다.

이날 오후 3시 12분 기준 유가증권시장에서 금호건설 주식은 전 거래일 대비 5.47% 뛴 3570원에 거래되고 있다. 3385원으로 출발한 주가는 장중 한때 3830원까지 오르기도 했다.

금호건설은 이날 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 154억원으로 작년 동월 대비 흑자 전환했다고 공시했다. 영업이익은 작년 4분기 흑자로 돌아선 이후 4개 분기 연속으로 흑자를 기록했다. 매출은 5234억원으로 35.2% 증가했고, 순이익은 77억원으로 역시 흑자 전환했다.





3분기 누적 기준으로는 매출 1조5226억원, 영업이익 373억원, 순이익 189억원을 달성하며 작년 동기 대비 매출과 이익 모두 큰 폭으로 개선됐다. 금호건설은 유동성 강화 등 재무구조도 개선되고 있다고 밝혔다.

