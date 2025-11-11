본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

아파트 엘리베이터 안까지 침투한 킥보드…"진짜 퇴출해야"

방제일기자

입력2025.11.11 10:01

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

운전자·보행자 사고 계속에 안전성 논란
국회서 전면 금지 법안도 최근 발의돼

최근 전동킥보드 이용자의 무분별한 주행이나 주차로 인한 사건·사고가 끊이지 않는 가운데, 이번엔 아파트 엘리베이터에서 전동킥보드가 발견돼 논란이 일고 있다. 지난 10일 온라인 커뮤니티에 올라온 '공유 킥보드 근황'이라는 제목의 게시물을 두고 누리꾼들이 킥보드 퇴출 목소리를 높이고 있다. 공개된 사진에는 한 아파트 엘리베이터 안에 킥보드 한 대가 덩그러니 놓여 있는 모습이 담겼다.

아파트 엘리베이터 안까지 침투한 킥보드…"진짜 퇴출해야" 최근 전동킥보드 이용자의 무분별한 주행이나 주차로 인한 사건·사고가 끊이지 않는 가운데, 이번엔 아파트 엘리베이터에서 전동킥보드가 발견돼 논란이 일고 있다. 온라인 커뮤니티
AD

글쓴이는 "우리 아파트 카페에 올라온 사진"이라며 황당하다는 반응을 보였다. 해당 사진을 본 다수의 누리꾼은 무분별하게 방치된 킥보드를 보고 눈살을 찌푸렸다. 누리꾼은 "아파트 안까지 킥보드를 타고 들어와 그냥 두고 간 것으로 보인다", "공유 킥보드 다 금지해야 한다. 통제 불가능", "하다 하다 이제 엘리베이터 안까지" 등의 반응을 보였다.

3년간 73명 사망… 사고 낸 운전자 44%는 10대

도로교통공단에 따르면 전동킥보드 등 개인형 이동장치 교통사고는 2020년 897건에서 지난해 2232건으로 2.5배가량 늘어났다. 이중 뺑소니 교통사고는 2020년 22건에서 지난해 147건으로 4년 전과 비교해 6.7배 치솟았다. 전동킥보드 등 개인형 이동장치는 도로교통법상 원동기 장치 자전거로 자동차에 해당하지만, 자동차관리법상 번호판 부착 의무가 없다. 이점이 뺑소니에 악용된다는 지적도 일각선 나온다.


여기에 전동킥보드 사고 운전자가 대부분 10대라는 측면도 논란이 되고 있다. 구체적으로는 △15세 이하 1441명 △16~19세 1648명 △20대 1783명 △30대 790명 △40대 524명 △50대 414명 △60대 201명 △70대 이상 168명 △불명 78명 등이다. 전체 7047명 중 44%(3089명)가 19세 이하였던 셈이다.

아파트 엘리베이터 안까지 침투한 킥보드…"진짜 퇴출해야" 서울시는 전국 최초로 올해 5월부터 마포구 홍대 레드로드, 서초구 반포 학원가 등에서 '킥보드 없는 거리'를 시범 운영하기로 결정했다. 강진형 기자aymsdream@

결국 전동킥보드 교통사고의 절반은 무면허 사고였으며 사고 운전자도 약 50%는 10대 청소년이었다고 요약할 수 있다. 특히 교통사고를 낸 운전자의 20%(7047명 중 1441명)가 아예 전동킥보드를 몰 수 없는 '15세 이하'였다는 점에서 킥보드 퇴출에 대한 강한 요구가 나오고 있다.


최근 전동킥보드 퇴출 여론에 기름을 부은 '인천 연수구 30대 여성 충돌 사고'가 대표적이다. 당시 사고를 낸 이들은 무면허 상태로 헬멧도 쓰지 않은 중학생 2명이다. 이들은 전동킥보드 하나에 올라타서 인도를 달리다 어린 딸을 보호하려던 30대 여성을 치었고, 피해자는 중태에 빠졌다.


이런 무면허 사고 이면에는 전동킥보드 관련 법률의 허점이 있다. 전동킥보드 운행을 위해선 16세 이상만 딸 수 있는 제2종 원동기장치자전거 면허 이상을 보유해야만 한다. 그러나 청소년들이 많이 이용하는 공유 킥보드 대여업체들에는 면허 확인 절차를 의무사항으로 규정하지 않았다. 업체들은 앱에서 운전면허증 등록 절차를 '나중에 등록하기' 등 선택사항으로 지정하는 방식으로 빠져나간다.


이로 인해 '대여업체도 사고 책임을 져야 한다'는 목소리도 나온다. 최근 인도를 걷던 80대 노인이 전동킥보드에 치인 뒤 뇌출혈로 숨진 사고와 관련, 가해자 측에서 내놓은 주장이 대표적이다. 당시 전동킥보드에는 13세 학생 2명이 타고 있었기 때문이다. 이들 중 한 명의 부모는 "위험을 알고도 방치한 킥보드 대여업체가 (피해자 사망에) 공동 책임이 있다"며 소송을 준비 중이라고 밝혔다.

국회 법안 계류된 사이 먼저 움직인 지방자치 단체들

킥보드와 관련한 법안이 국회에 계류된 사이, 먼저 움직이고 있는 건 지방자치단체들이다. 인천 연수구는 2022년 마련된 PM 관련 조례의 전면 개정을 추진하는 한편, 송도 학원가 등 일부 구간을 '킥보드 없는 거리'로 지정하기로 했다. 서울시는 전국 최초로 올해 5월부터 마포구 홍대 레드로드, 서초구 반포 학원가 등에서 '킥보드 없는 거리'를 시범 운영했다. 최근 여론조사에선 해당 지역 주민의 98.4%가 '향후 킥보드 없는 거리 확대'에 찬성하는 것으로 나타났다. 서울시는 앞으로 경찰과 단속은 물론 통행금지 구간을 늘릴지 검토할 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD
아파트 엘리베이터 안까지 침투한 킥보드…"진짜 퇴출해야" 서울 시내에서 한 시민이 전동퀵보드를 타고 이동하는 모습. 김현민 기자 kimhyun81@

이 가운데 실제 해외 몇몇 도시에선 이미 '공유 전동킥보드 퇴출'이 이뤄지기도 했다. 프랑스 파리, 스페인 마드리드·바르셀로나, 호주 멜버른, 캐나다 몬트리올, 체코 프라하 등이다. 특히 2018년 유럽 최초로 공유 전동킥보드를 허용했던 파리는 번호판 달기, 1인만 탑승 의무화, 18세 이상 이용 가능, 시속 20㎞ 이하 운행 등을 시행했음에도 사고가 이어지자 결국 '대여업 금지 여부'를 주민투표에 부쳤다. '89%'라는 압도적 찬성률이 나왔고, 2023년 9월부터 파리에서 공유 전동킥보드가 전부 사라졌다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기