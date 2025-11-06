진도군, '제50회 진도군민의 날' 성황리 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

50년의 발자취와 미래 도약 다짐

군민 화합의 장으로 성료

진도군민의 날 행사가 지난 1일과 2일 진도공설운동장에서 성황리에 끝마쳤다. 진도군 제공

전남 진도군이 군민의 화합과 도약을 다짐하는 뜻깊은 축제, '제50회 진도군민의 날'을 성황리에 마쳤다.

군은 지난 1일부터 2일까지 진도공설운동장에서 기념식과 군민 체육대회를 개최해 군민 모두가 한마음으로 소통하고, 군정 발전을 함께 다짐하는 자리를 마련했다.

기념식에는 읍면 선수단과 각급 기관·단체, 향우회원 등 1,300여 명이 참석했으며, 7개 읍면의 특색 있는 입장식으로 화합의 축제 막을 올렸다. 이어 '원더우먼스팀'의 건강체조, '진도군립민속예술단'의 진도아리랑 공연, '진도강강술래보존회'의 300인 강강술래 무대가 펼쳐져 진도군민의 자긍심을 높였다.

이날 군민의 상은 고(故) 백포 곽남백 화백이 수상했으며, 지역사회 발전에 기여한 31명의 군민이 군수 표창을 받았다.

이튿날 열린 이어진 군민 체육대회에서는 7개 읍면 선수단이 육상·축구·배드민턴·족구·탁구 등 16개 종목에서 열띤 경쟁을 펼쳤고, 줄다리기 경기에서는 선수와 응원단이 하나가 되어 화합의 진면목을 보여줬다.

종합성적은 ▲1위 의신면 ▲2위 진도읍 ▲3위 군내면이 차지했으며, ▲화합상 임회면 ▲응원상 고군면 ▲모범상 지산면 ▲성취상 조도면이 각각 수상했다.

조규철 진도군체육회장은 "승패보다 중요한 것은 군민 모두가 함께 어울린 화합의 모습이었다"며 "앞으로도 건강한 체육문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.





김희수 진도군수는 "군민의 날 50주년은 진도의 성장과 군민의 단합을 기념하는 뜻깊은 이정표"라며 "군민 모두가 함께 만들어가는 행복하고 살기 좋은 진도를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

