에넥스, 연말 '내맘대로 PICK' 프로모션 실시

바스(BATH) 출시 기념 이벤트도 진행

에넥스는 연말까지 '내맘대로 픽(PICK)' 프로모션과 바스(BATH) 출시 기념 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

'내맘대로 PICK' 프로모션은 고객이 원하는 카테고리만 선택해 구성할수록 혜택이 커지는 방식으로 진행된다. 주방가구를 포함해 창호, 바닥재, 벽지, 힘펠 환기시스템, 조명, 바스 등 다양한 품목을 자유롭게 선택할 수 있다. BIG7은 7개 품목 선택 시 10%, BIG5는 5개 품목 선택 시 8%, BIG3은 3개 품목 선택 시 6% 할인이 적용된다. 고객은 개별 시공업체를 일일이 비교하거나 별도 계약할 필요 없이 원스톱으로 합리적인 가격에 인테리어를 완성할 수 있다.

에넥스는 욕실 전문 브랜드 더이누스(THE INUS)와의 협업을 통해 욕실 제품 라인업을 선보이고, 출시를 기념한 추가 혜택도 마련했다. 바스 제품 구매 후 주방가구를 함께 계약할 경우 주방가구는 최대 40%까지 할인되며, 붙박이장·현관장·드레스룸·힘펠 환기시스템은 10% 할인이 제공된다. 기존에 비용 부담이 컸던 주방과 욕실 동시 시공 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위한 취지다.





에넥스 관계자는 "앞으로도 에넥스만의 홈인테리어 서비스를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

