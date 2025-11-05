'인공태양 연구시설 나주 유치'…나주시민 직접 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 4일 나주시민추진위원회 공식 출범

김성의 재광나주향우회장 등 150여명 참여

'인공태양 나주 유치' 구심점…서명운동 등 추진

나주시는 4일 시청 대회의실에서 ‘인공태양 연구시설 유치 나주시민추진위원회’ 출범식을 갖고 나주를 미래 청정에너지 산업의 중심지로 도약시키기 위한 범시민 유치 활동에 나섰다. 나주시 제공

'인공태양'으로 불리는 무한 청정 핵융합에너지 연구시설의 나주 유치를 위한 '인공태양 연구시설 유치 나주시민추진위원회'가 지난 4일 본격 출범했다.

전남 나주시는 이날 '인공태양 연구시설 유치 나주시민추진위원회' 출범식을 갖고 나주를 미래 청정에너지 산업의 중심지로 도약시키기 위한 범시민 유치 활동에 나섰다.

출범식은 민간 공동위원장 위촉장 수여, 인공태양 홍보영상 상영, 인공태양 연구시설 나주 유치 결의문 낭독과 유치 퍼포먼스 순으로 진행됐으며 지역 사회단체, 출향 향우와 시민 등 200여 명이 참석해 뜨거운 유치 열기를 입증했다.

'인공태양 연구시설 유치 나주시민추진위원회'에는 신정훈 국회 행정안전위원장이 명예 위원장으로 참여한다. 윤병태 나주시장과 이재남 나주시의장이 공동위원장을, 민간 공동위원장은 조환익 전 한국전력 사장과 김성의 재광나주향우회장이 맡았다. 또 언론, 시민사회단체 등 각계 인사 150여 명이 추진위원으로 동참했다.

'궁극의 무한 청정에너지'로 평가받는 인공태양은 태양의 에너지 생성 원리를 모방해 인공적으로 중수소와 삼중수소의 핵융합 반응을 일으켜 고온의 열을 발생시키고 이를 통해 전기를 생산하는 차세대 에너지 기술이다.

바닷물 속 수소 1g(그램)으로 석유 8t(톤)에 맞먹는 에너지를 생산할 수 있으며 이산화탄소를 거의 배출하지 않고 폭발 위험도 적어 탄소중립, 에너지 안보, 미래 성장을 동시에 실현할 국가 전략기술로 꼽힌다.

나주시는 이 시설을 유치할 때 1조 2,000억 원의 사업비가 투입되고 2050년까지 200개 이상의 관련 기업 유치와 1만 개 이상의 양질의 일자리 창출 효과 등으로 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 예상하며 전문 인력 유입을 통해 나주시가 '에너지 신기술 허브'로 도약하는 계기가 될 것으로 전망한다.

윤병태 나주시장은 "우리 나주는 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)와 한국전력을 중심으로 에너지 관련 산학연 인프라가 집적돼 있고, 넓고 단단한 부지 안정성과 풍부한 용수 공급망을 보유하고 있어 그 어느 곳보다 인공태양 연구시설이 들어서기에 최적의 조건을 갖추고 있다"며 "시민들이 결집한 힘으로 반드시 인공태양 연구시설을 나주로 유치하겠다"고 강한 의지를 밝혔다.





나주시와 나주시민추진위원회는 앞으로 모든 행정력과 시민 역량을 총결집해 인공태양 연구시설 유치를 위한 범시민 서명운동 등 다각적인 활동을 추진하며 인공태양 연구시설 나주 유치에 총력을 기울일 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

