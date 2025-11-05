시흥시, 지역특화 관광축제 '수상한 마을-마을정화대작전' 8일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정왕동 맑은물상상누리 일원서

스토리텔링+예술문화 결합

경기도 시흥시는 지역특화 관광축제 지원사업 선정 축제인 '수상한 마을-마을정화대작전'을 오는 8일 정왕동 맑은물상상누리 일원에서 개최한다.

시흥시 청년예술연합회가 주관하는 이 행사는 기존의 무대 중심 공연을 넘어 참여자가 주인공이 되는 새로운 개념의 참여형 콘텐츠형 페스티벌로 열린다.

이 행사는 정체불명의 오염원이 마을을 잠식해 가는 상상에서 출발한 스토리텔링형 축제로, 방치하면 썩고 퍼져 바이러스를 만들어 내는 오염을 시민들이 예술과 문화적 체험을 통해 직접 정화해 나가는 과정을 담는다.

관람객은 실제 공간을 실험실로 구성한 방탈출 게임부터, 마을 곳곳에서 연기자들이 서사를 이어가는 실시간 퍼포먼스, 어린이들을 위한 달고나·솜사탕 만들기, 비즈팔찌 체험 미션까지 다양한 체험을 할 수 있다.





행사장에는 지역 상권과 연계한 '배달 존'을 운영하며, 영수증 리워드 프로그램도 함께 진행한다. 관람객이 배곧·정왕·오이도·거북섬 등 인근 상권에서 구매한 영수증을 축제 부스에 제시하면 체험권을 제공한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

