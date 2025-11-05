中 로봇 생산량, 이미 작년 추월…"산업·서비스 로봇 모두 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 1~3분기 산업용 로봇 생산량 29.8%↑

서비스 로봇 16.3%↑…"노인 돌봄 해법"

"휴머노이드 개발 3조원 이상 쏟아부어"

중국의 올해 1∼3분기 산업용 로봇 생산량이 이미 지난해 전체 수준을 추월한 것으로 나타났다. 연합뉴스에 따르면 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 4일 중국 당국의 통계를 인용해 "올해 1~3분기 산업용 로봇 생산이 전년 대비 29.8% 늘어난 59만 5000대를 기록해 지난해 전체 생산량을 넘었다"고 보도했다.

지난 8월 중국 베이징에서 열린 제1회 세계 휴머노이드 로봇 게임에서 로봇들이 달리고 있다. 로이터연합뉴스

연합뉴스에 따르면 중국은 자동차·전자제품·신에너지 분야 등 주요 산업이 자동화에 속도를 내면서 산업용 로봇 생산이 빠른 증가세를 보인다. 또 세관 자료를 보면 올해 1∼9월 중국의 산업용 로봇 수출이 전년 동기 대비 54.9% 급증하는 등 수출 산업으로도 성장하고 있다. 최근 기업들은 산업용 로봇뿐만 아니라 일상생활에서 쓰이는 서비스 로봇 보급 노력도 강화하고 있으며, 이들 로봇의 1∼9월 생산량은 전년 동기 대비 16.3% 늘었다.

일각에서는 서비스 로봇이 고령화 시대 노인 돌봄을 위한 해법이 될 수 있다는 전망도 나온다. 중국전자정보산업발전연구원의 천루핑은 중국 중앙(CC)TV 인터뷰에서 "(노인 돌봄용 로봇이) 3∼5년 안에 기본 모델이 더 저렴해지고 실용성이 강화될 것"이라며 "평균적인 가정에서는 2030년께 사용이 더 확대될 것"이라고 주장했다. 또 "중국은 세계 최대의 로봇 생산국이자 사용국"이라며 "세계 로봇 시장 규모가 오는 2029년까지 4000억달러(약 575조원)를 넘어설 것"으로 내다봤다.

중국 매체 재련사는 "(물류 분야 휴머노이드 로봇에 대해) 업계에서는 '상업화 폭발'의 전야 상황으로 보고 있다"며 "3∼5년 안에 휴머노이드 로봇이 '상업적 실현기에 진입하고 지게차보다 더 광범위하게 쓰일 수 있다"고 했다.

이 매체는 '신전략 이동로봇 산업 연구소' 보고서를 인용해 "올해 상반기 중국 복합 로봇 시장의 판매량이 1500대를 넘어 지난해 전체 판매량에 근접했다"고 소개했다. 판매액은 10억위안(약 2000억원)에 달한다.

중국 베이징 휴머노이드 로봇 혁신 센터를 걷고 있는 로봇의 모습. EPA연합뉴스

올해 중국의 '체화(임바디드) 지능 복합 로봇' 시장 규모가 20억위안(약 4000억원)에 이르며, 오는 2030년까지 공업 및 창고·물류 부문에서 시장 규모가 100억위안(약 2조원)을 넘을 수 있다는 전망도 나왔다. '체화 지능'은 인공지능(AI)을 로봇 등 물리적 실체에 접목해 인지, 학습, 상호작용 능력을 갖추게 하는 것을 말한다. 지난 7월 중국 상하이에서 열린 세계 인공지능박람회(WAIC)에서는 150대 이상 휴머노이드 로봇이 전시되기도 했다.





지난 국정 감사에서도 중국의 로봇 시장 성장세가 언급됐다. 이정헌 더불어민주당 의원은 지난달 13일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 국정감사에서 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관을 향해 "중국은 우리 돈으로 3조원 정도 휴머노이드 개발 생산에 투입하고 있는 상황"이라며 정부의 지원이 필요하다고 말했다. 이에 배 부총리는 "중국은 휴머노이드를 통해 (피지컬 AI 기술을) 현실화하고 있고 현장에 투입하고 있다"며 "이건 굉장히 큰 무기가 될 수 있다고 생각한다"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

