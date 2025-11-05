경기교육청 '학교업무 효율화 자료집' 보급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 '학교업무 효율화 3종 자료'를 교육 현장에 보급한다.

도교육청이 이번에 보급하는 자료는 ▲학교업무지원 자동화 프로그램 ▲업무추진 길라잡이 ▲학교업무 자가 진단 도구 등이다.

학교업무지원 자동화 프로그램은 반복적이고 정형화된 학교 행정업무를 자동화해 처리해주는 도구로, 교원업무 경감과 행정 오류 감소, 업무의 정확성을 높일 수 있도록 개발했다.

업무추진 길라잡이는 웹(WEB) 기반 자료로 업무별로 해당 업무를 명확하게 안내할 수 있도록 종합 지침서(매뉴얼)로 구성했다. 연간 및 월별 업무추진 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 안내하고, 업무 관련 지침, 계획, 법령, 양식 등의 자료를 길라잡이에서 바로 내려받을 수 있도록 제작했다.

학교업무 자가진단 도구는 학교가 스스로 현재의 업무 시스템과 구조를 진단·분석한 후 개선점을 찾아내도록 돕는 프로그램이다.





도교육청 관계자는 "앞으로도 학교 현장의 의견을 적극 수렴하고 지속적인 학교업무 효율화 자료 개발과 보급에 힘쓸 계획"이라며 "이를 통해 학교 현장의 자율성과 역량 강화를 지원하겠다"고 말했다.





