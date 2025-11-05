본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

모든 K동물용 백신, 똑같은 효과…종자부터 엄격 관리

세종=주상돈기자

입력2025.11.05 09:30

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

농림축산검역본부, 내년부터 '동물용 백신종자 관리제' 시행
'원본 종자' 정해놓고 관리
품목 허가 후에도 지속 감독

K동물용 백신의 경쟁력을 한 단계 끌어올리기 위해 내년부터 백신 종자에 대한 관리·감독이 강화된다. 효과가 일정하고, 안전한 백신 생산이 가능하도록 종자 단계부터 엄격한 품질 관리에 나서는 것이다. 이를 바탕으로 글로벌 시장에서의 K동물용 백신 경쟁력 강화도 기대된다.


농림축산검역본부는 2026년 1월1일부터 '동물용 백신 종자 관리제도(SLS)'를 본격 시행한다고 5일 밝혔다. SLS는 씨앗을 관리하듯 백신의 종자부터 관리하는 제도로 미국과 유럽, 일본에서 시행하고 있는 제도다. 세계동물보건기구(WOAH)에서도 동물용 백신 종자 관리 기준을 마련해 회원국에 권장하고 있다.


구현옥 검역본부 동물평가과장은 "씨앗이 좋아야 좋은 농작물이 나오듯, 백신 종자가 좋아야 좋은 백신이 나오는데 백신은 다른 일반 약품과 달리 살아있는 생물(종자)로 만들기 때문에 특별 관리가 필요하다"며 "이를 위해 동물용 백신 제조의 원료인 생물 종자를 허가단계에서부터 검증하고, 이후 제조업체가 검증된 종자로만 생산하고 있는지를 관리하는 백신 품질관리 제도를 시행하는 것"이라고 설명했다.


모든 K동물용 백신, 똑같은 효과…종자부터 엄격 관리 지난달 30일 농림축산검역본부 연구원이 생물안전작업대에서 세포 배양을 위한 준비를 하고 있다. 농림축산검역본부
AD

SLS의 핵심은 그동안 최종 백신 중심으로 진행되던 검증을 종자 단계까지 확대하는 것이다. 백신을 만드는데 필요한 종자인 바이러스나 세균은 살아있는 생물이기 때문에 계속 배양하다 보면 유전자가 변할 수 있다. 백신 효과만 볼 수 있도록 약하게 만든 백신의 바이러스가 강해질 수도 있고, 다른 미생물과 섞일 수 있다. 딸기밭에 잡초가 자라는 것처럼 백신을 만들 때 다른 세균이나 바이러스가 들어갈 수 있다.


구 과장은 "종자 유전자가 변하거나 세균이나 바이러스가 잘못 유입되는 경우 처음 만든 백신과 이후에 생산한 백신의 효과가 달라질 수 있다"며 "이를 방지하기 위해 '원본 종자'를 정해놓고, 이를 기준으로 관리하는 것이 SLS"라고 강조했다.


검역본부는 해당 제도 시행을 위해 2021년부터 동물용 백신의 품질관리 국제 기준을 심층 분석해 국내 기준을 마련했다. 지난해 6월에는 국내 산업체에 미치는 영향을 최소화하기 위해 신규 품목과 기허가 품목을 구분해 제도 도입을 위한 기본 방향을 설정했다. 이를 위해 검역본부는 국내 제조·수입업체(33개소) 및 전문가들과 합동 연구·협의회(6회), 산업체별 심층 논의(7회) 등의 협의를 진행했다. 또 올해 4월에는 정부와 산업체가 제품개발 및 품목허가 시 제출해야 하는 종자의 품질관리 가이드라인을 개발했다.


SLS는 검역본부의 검증·감독과 제조업체 준수사항을 규정하고 있다. 검역본부는 품목허가 단계에서 업체가 제출한 종자에 대한 자료가 기준에 따라 적정한지 검증하고, 품목허가 후에는 승인한 백신 종자만을 사용하는지에 대해서도 주기적으로 감독한다. 제조업체는 백신의 개발단계부터 기준에 따라 종자에 대해 품질시험을 실시하고 완제품의 제조에 사용된 모든 생물원료의 품질관리 자료를 제출해야 한다.


검역본부는 이 제도가 ▲품질향상 ▲산업 발전 ▲동물복지 실현 ▲국제 경쟁력 확보 등에 기여할 것으로 기대하고 있다. 구 과장은 "이 제도가 시행되면 우선 품질이 좋아지고, 모든 백신이 똑같은 효과를 볼 수 있어 '저번 백신은 잘 듣는데, 이번 백신은 안 듣네'와 같은 일이 없어진다"며 "백신 종자 관리가 되면 신제품 개발 촉진으로 이어져 산업 전반의 경쟁력을 높이는 계기가 되고, WOAH 등의 동물용 백신종자 관리제도와 조화를 통해 세계 시장에서 K동물용 백신의 위상과 수출 경쟁력이 강화될 것"이라고 강조했다.


특히 백신에 세균·바이러스가 섞이지 않았는지 처음부터 확인하기 때문에 우수하고 안전한 백신을 공급함으로써 산업동물의 생산성을 높이고, 반려동물의 건강 증진에도 기여할 수 있다. 또 종자 단계부터 철저한 검사를 통해 완제품의 품질이 보장되면서 반복적으로 수행해야 하는 동물실험을 줄일 수 있게 된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

검역본부는 신규 백신은 내년부터 SLS를 전면 시행하고, 기존 허가된 백신은 준비 시간을 감안해 단계적으로 시행할 계획이다. 이 제도의 원활한 도입을 위해 추가로 종자의 오염을 확인할 수 있는 구체적인 표준시험절차서 및 제품군별 표준 공정서(약 260여종)를 산업계와 함께 개발해 공유할 계획이다. 구 과장은 "성공적인 제도의 안착을 위해 산업계 대상 기술 교육과 홍보도 더욱 강화할 계획"이라며 "아울러 향후 3년간 제도 운영 결과를 평가하여 개선이 필요한 사항을 발굴해 제도를 보완해 나가겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기