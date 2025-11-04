네이버, 스포티파이와 맞손…음악·팟캐스트 콘텐츠 연계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

네이버 생태계에 스포티파이 콘텐츠 접목

네이버(NAVER)는 글로벌 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 파트너십을 맺었다고 4일 밝혔다.

네이버는 플랫폼 생태계에서 사용자들이 스포티파이의 음악과 팟캐스트 등 오디오 콘텐츠를 편리하게 접할 수 있도록 전략적 협업에 나선다는 계획이다.

이재후 네이버앱 서비스 부문장(오른쪽)과 과탐 탈와 스포티파이 아시아·태평양 지역 제너럴 매니저가 .

이재후 네이버 네이버앱 서비스 부문장과 과탐 탈와 스포티파이 아시아·태평양 지역 제너럴 매니저는 이날 경기 성남시의 네이버 사옥에서 만나 양사의 서비스와 콘텐츠 등 시너지 협력 방안에 대해 논의했다.

이번 파트너십을 통해 양사는 네이버의 다양한 서비스와 스포티파이가 보유한 1억여곡의 음원과 700만여개의 팟캐스트 등 오디오 콘텐츠를 연계한다. 사용자가 상황과 기분, 취향에 맞는 음악과 오디오 콘텐츠를 쉽게 발견하고 감상할 수 있도록 협력할 예정이다.

양사의 파트너십 및 향후 서비스 관련 세부 내용은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

이재후 네이버앱 서비스 부문장은 "스포티파이와의 협력을 통해 사용자들이 자신의 취향과 상황, 기분에 어울리는 오디오 콘텐츠를 더욱 손쉽게 발견하고 감상할 수 있을 것으로 예상된다"면서 "사용자들이 음악, 팟캐스트 등 풍부해진 오디오 콘텐츠들을 다양한 방식으로 경험하며 즐길 수 있도록 양사의 시너지를 높이겠다"고 말했다.





과탐 탈와 스포티파이 아시아·태평양 지역 제너럴 매니저는 "한국 진출 이후 스포티파이는 세계 최고 수준의 개인화 및 추천 기능을 통해 팬들이 사랑하는 음악과 아티스트를 연결해 왔다"며 "이번 협업을 통해 더 많은 청취자들이 각자의 순간과 감정에 어울리는 음악을 쉽게 발견할 수 있도록 함께 노력하겠다고 전했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

