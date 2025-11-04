메디톡스, '2025 ICLAS 서울' 국제학술대회 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 네트워크 확대

메디톡스는 대한레이저피부모발학회가 지난 1~3일 서울 강남구 파르나스호텔에서 주최한 학술대회 'ICLAS'에 참가했다고 4일 밝혔다.

지난 2일 서울 강남구에서 열린 '2025 ICLAS 서울'에 참가한 의료 관계자들이 메디톡스 부스를 관람하고 있다. 메디톡스

메디톡스는 1일 '메디톡스의 밤' 글로벌 네트워킹 행사를 개최했다. 행사엔 일본, 태국, 브라질 등 20여개국 의료 전문가와 파트너사 관계자 200여명이 참석했다. 2일에는 ICLAS 행사장에 대형 전시 부스를 마련하고 자사 제품 라인업을 선보였다. 해외 진출에 속도를 내고 있는 계열사 뉴메코의 '뉴럭스'와 '코어톡스', '이노톡스' 등 보툴리눔 톡신 포트폴리오가 소개됐다. 신제품 출시, TV광고 런칭 등 공격적 마케팅을 전개하고 있는 '뉴라미스', 공식 앰버서더 선정으로 브랜드 이미지 강화에 본격 나선 '뉴라덤'과 세계 최초의 콜산 성분 지방분해 주사제 '뉴비쥬' 홍보도 펼쳤다.

글로벌 연자들은 이날 미용성형 분야 최신 지견을 공유했다. 홋타 카즈아키 일본 비앙카클리닉 원장은 보툴리눔 톡신 시장 트렌드와 균주를 주제로 기조연설을 했다. 한국 보툴리눔 톡신 사업을 개척한 메디톡스가 보유한 홀 A 하이퍼 균주의 특징과 비동물성 액상형 보툴리눔 톡신 제제 'MT10109L', 프리필드시린지 'PF30', 유전자 재조합 보툴리눔 톡신 제제 'MT951' 등 해당 균주를 사용한 차세대 톡신 포트폴리오도 소개했다.

메디톡스의 보툴리눔 톡신 제제, 필러를 활용한 강연도 열렸다. 알레한드라 까스트로 히메네스 멕시코 인사이더즈클리닉 원장이 피부 개선에 효과적인 더마톡신 시술법을 설명했고, 양시안 대만 트레져클리닉 원장은 승모근 개선을 위한 보툴리눔 톡신 시술 노하우를 전달했다. 안나 베르시니나 러시아 유러피언에스테틱클리닉 원장과 미야모토 아키코 일본 비앙카클리닉 원장은 각각 안면윤곽 재건술과 질필러 시술에 대한 최신 지견을 공유했다.

마지막 날에는 서울 강남구 대치동 메디톡스글로벌비즈니스센터에서 200여명이 참석한 학술 프로그램 'M.LAB'이 개최됐다. 김훈영 피그말리온클리닉 원장과 배형규 연세대학교 교수가 '뉴럭스', 허수정 스킨영의원 원장과 최유진 건국대학교 교수가 '뉴라미스'를 활용한 해부학 강연과 라이브 데모를 진행해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.





메디톡스 관계자는 "전 세계 의료 전문가에게 메디톡스의 우수한 제품과 기술력을 각인시켜 기업 인지도를 높였다"며 "글로벌 네트워크 확장을 위한 학술 프로그램과 마케팅 활동을 계속해 나갈 것"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

