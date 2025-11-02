농협은행, 개인형IRP 원리금비보장상품 3분기 수익률 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5대은행 중 1위

NH농협은행이 퇴직연금 개인형IRP 원리금비보장상품 공시수익률이 5대 은행 중 1위를 달성했다고 2일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털 25년도 3분기 공시에 따르면 농협은행의 개인형IRP 공시수익률은 16.49%의 가장 높은 성과를 기록했다. DB 8.86%(2위), DC 16.29%(3위)를 달성하며 퇴직연금 전체 가중평균 통합수익률도 5대 은행 중 가장 높은 성과를 달성했다.

농협은행은 고객수익률 제고를 위해 은행권 최초로 ETF 운용전략을 포함한 로보어드바이저(RA) 인공지능(AI) 일임서비스를 지난 6월 선보이며, 맞춤형 자산관리 편의성을 대폭 확대했다. 전국 최초로 교육청 DB세미나를 실시하는 등 대면 중심의 고객 관리도 강화했다. 아울러, 전국 권역별 임직원 IRP 세미나를 통해 운용컨설팅 역량을 고도화하고, 본부 전문 컨설턴트가 저수익률 고객에게 직접 컨설팅을 하는 등 전방위적 노력을 기울였다.

농협은행은 개인형IRP 수익률 1위와 더불어 고객의 안정적 자산 증식을 위해 이벤트를 진행 중이다. 11월30일까지 비대면을 통해 개인형IRP(세액공제형)에 10만원 이상 가입한 고객에게 자동 응모를 통해 네이버페이 1만원을 지급한다.





농협은행 관계자는"농협은행은 고객의 안정적 노후생활 지원을 위해 수익률 향상과 수급권 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

