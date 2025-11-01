다카이치와 첫 만남, 李대통령 "아주 좋은 느낌, 셔틀외교 '나라현'으로 가자 제안"[경주APEC]

이재명 대통령이 한일 정상회담과 경주 아시아태평양경제협력체 정상회의를 통해 처음으로 만난 다카이치 시나에 일본 총리에 대해 "아주 좋은 느낌이었다"면서 셔틀 외교 지속을 위해 다음에는 일본 나라현에서 정상회담을 갖자고 했다고 밝혔다. 이 대통령은 '한일 셔틀 외교' 지속을 위해 다음 일본 내 방문지는 다카이치 총리의 고향인 나라현으로 하자고 제안했다고 밝혔다. 이 대통령은 "다음 '셔틀 외교 정신' 상 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다"면서 이에 다카이치 총리가 좋아했다고 전했다.

李대통령, APEC 정상회의 페막 후 기자회견

"한국과 일본이 서로에게 도움되는 관계로 충분히 발전 기대"

"개별 정치인일 때와 국가를 총 책임질 때 생각과 행동이 달라야"



"중요한 건 국민삶과 국가미래"

이재명 대통령이 한일 정상회담과 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 통해 처음으로 만난 다카이치 시나에 일본 총리에 대해 "아주 좋은 느낌이었다"면서 셔틀 외교 지속을 위해 다음에는 일본 나라현에서 정상회담을 갖자고 했다고 밝혔다.

연합뉴스

이 대통령은 1일 APEC 정상회의 폐막 이후 기자회견에서 다카이치 총리에 대한 인상과 앞으로 한일관계 전망과 관련해 "아주 좋은 느낌을 받았다. 걱정이 다 사라졌다"면서 "있는 문제는 직시하고 미래를 향해 손을 잡고 나아가 한국과 일본이 서로에게 도움이 되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "앞으로 한일관계는 잘 협력해서 지금보다 훨씬 나은 단계로 나아갈 수 있겠다고 생각했다"고 부연했다.

강경 보수 이미지였던 다카이치 총리에 대한 우려가 없었느냐는 물음에는 "이재명 대통령이 당선됐을 때 일본에서는 '극좌인데'. '걱정되는 데'라고 생각했을 것 같다"면서 "다카이치 총리께서 개별 정치인일 때와 일본 국가의 경영을 총책임질 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각하고 또 달라야 한다"고 말했다.

이어 "요즘은 일본이 이재명 대통령에 대해 크게 걱정을 안 하지 않느냐"며 반문하면서 "직접 만나 뵙고 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각을 가진 아주 훌륭한 정치인이라고 생각했다"고 언급했다.

다카이치 총리의 '한일관계가 중요하고 협력할 부분이 많다'는 취지의 발언을 인용해 "전적으로 공감한다. 문제가 있으면 해결하고 과제가 있으면 협력해 풀어가자는 말씀을 드린 바 있다"면서 "이는 일본도 해야 할 일이다. 정치는 기본적으로 개인의 생각을 관철하는 측면도 있지만, 더 중요한 것은 더 나은 국민의 삶과 국가의 더 나은 미래"라고 했다.





이 대통령은 '한일 셔틀 외교' 지속을 위해 다음 일본 내 방문지는 다카이치 총리의 고향인 나라현으로 하자고 제안했다고 밝혔다. 이 대통령은 "다음 '셔틀 외교 정신' 상 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다"면서 이에 다카이치 총리가 좋아했다고 전했다.





경주=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

