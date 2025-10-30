마주 앉은 한일 정상…李대통령 "어느 때보다 협력 강화할 때"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한일 정상, 30일 경주 APEC 계기 회담

이 대통령 "미래지향적 협력 강화해야"

다카이치 日 총리 "일한미 공조 중요"

연합뉴스

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 정상회담을 갖고 양국 간 협력 의지를 다졌다.

이 대통령은 이날 오후 6시2분 경주 화백컨벤션센터(HICO) 3층에서 다카이치 일본 총리를 만났다. 두 정상 간 만남은 이번이 처음으로 다카이치 총리가 지난 21일 취임한 이후 9일 만이다.

이 대통령은 다카이치 총리에게 "격변하는 국제 정세, 그리고 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라"라면서 "한일 양국이 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 할 때라고 생각한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "총리님께서도 알고 계신 것처럼 양국은 국내적으로도 정말 많은 공통점을 가지고 있다"며 "서로의 경험을 공유하고 협력을 해 나가면 이런 국내 문제들뿐만 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결해 나갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

다카이치 총리 역시 "일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라"라며 "지금의 전략 환경 아래 일한 관계, 일한미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다고 생각한다"고 화답했다.

또 "올해는 일한 국교 정상화 60주년이라는 큰 기념비적인 해"라며 "그간 구축해 온 일한 관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 저는 확신한다"고 얘기했다.

그러면서 "셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 대통령님 사이에서 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다"고 희망했다.

한편 이 대통령은 "대한민국 국민들뿐만 아니라 동아시아를 포함한 전 세계인들이 총리님의 미래에 대해서 많은 관심을 갖고 지켜보고 있다"며 다카이치 총리의 지난주 기자회견을 언급했다.

당시 다카이치 총리는 "한국은 일본에게 매우 중요한 이웃이고, 한일관계의 중요성은 더 커지고 있다. 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다"고 했다.





이 대통령은 이와 관련해 "저도 전적으로 동감할 뿐만 아니라 제가 평소에 하던 말과 똑같다"며 "놀랍게도 글자 하나 다르지 않다"고 설명했다. 이에 회의장에 있는 일부 관료들이 웃음을 터트리는 모습도 보였다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

