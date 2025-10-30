완주군, 내달 1일 '스테이삼례 브런치 페스타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

버스킹 공연·플리마켓·포토존 등

전북 완주군이 내달 1일 완주문화재단(상임이사 정철우)과 함께 '2025 완주 스테이삼례 브런치 페스타'를 삼례책마을 일대에서 열린다.

30일 군에 따르면 이번 행사는 지역 예술인과 소상공인이 함께 참여해 예술·미식·지식이 결합된 복합문화행사로 완주 삼례의 고유한 감성과 매력을 확산시키는 지역특화콘텐츠 모델이 될 전망이다.

2025 스테이삼례 브런치 페스타 포스터. 완주군 제공

AD

'브런치 페스타'는 전북도 명품관광지 조성사업의 일환으로 추진됐으며, 특히 삼례읍은 우석대학교 인근으로 청년층과 주민, 상인이 공존하는 지역으로, 함께 즐길 수 있는 문화행사에 대한 수요가 높은 곳이다.

군은 지역 특성을 반영해 주민과 상인이 상생하는 로컬형 문화행사로 이번 페스타를 기획했다. 행사 당일 삼례책마을 일대는 감성적인 가을 정취 속에서 브런치, 북토크, 공연, 체험이 어우러진 복합문화공간으로 변신한다. 책마을의 감성적인 공간을 활용해 책박물관과 그림책미술관에서는 한국 북디자인 100년, 꿈동산 요정-나오미 헤더 삽화전 등 다양한 전시가 진행되며, 완주의 로컬푸드를 기반으로 한 브런치 메뉴와 체험형 프로그램이 운영된다.

특히 '샌드위치 쿠킹클래스'는 정원 24명 모집에 80여명이 신청해 조기 마감되는 등 큰 관심을 받았다. 상설 프로그램으로 진행되는 이 클래스는 참가자들이 직접 완주 로컬 식재료를 활용해 브런치를 만들며, 지역 농산물과 미식문화의 가치를 체험할 수 있는 대표 콘텐츠로 자리매김할 예정이다.

주요 프로그램으로는 ▲ 전 MBC PD이자 유튜브 크리에이터 '오느른' 최별 대표 초청 토크쇼 ▲ 로컬푸드를 활용한 브런치 쿠킹 클래스 ▲ DJ와 함께하는 레트로 뮤직 타임 ▲ 버스킹 공연(쿄·행로난·고니밴드) ▲플리마켓 및 포토존 운영 등 다채로운 콘텐츠가 마련돼 있다.

정철우 완주문화재단 상임이사는 "이번 행사를 통해 완주 삼례의 로컬푸드와 문화예술을 융합한 새로운 관광콘텐츠를 선보이고, 지역 예술인과 소상공인이 함께 성장하는 지속가능한 지역문화 모델을 확립하겠다"고 말했다.

유희태 군수는 "책과 예술, 그리고 미식이 어우러진 이번 페스타를 통해 삼례가 감성과 창의가 흐르는 문화예술 관광지로 자리매김하길 바란다"며 "지역민과 방문객이 함께 즐기고 성장하는 축제가 되길 기대한다"고 전했다.





AD

자세한 사항은 완주문화재단 문화관광콘텐츠팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>