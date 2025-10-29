[2025국감]이창용 "구조개혁, 작은 것부터 실제 추진하는게 중요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이창용 한국은행 총재는 29일 구조개혁과 관련해 "작은 것이라도 여러 아이디어를 갖고 실제 추진하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이 총재는 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 종합 국정감사에 출석해 '현 정부에서 어떤 구조개혁에 집중해야 할지 의견을 달라'는 오기형 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

그는 "정말 마법적 효과로 뭐 하나만 하면 해결되는 건 없다고 본다"며 "(구조개혁, 미래를 위한 투자 등) 그걸 통해서 이익 보는 집단과 손해 보는 집단이 있을 수밖에 없기 때문에 하나만 말하기 어렵다"고 말했다.

이 총재는 대신 한은에서 최근 발표한 구조개혁 페이퍼를 소개했다. 그는 "무인자동차 사업도 택시업계가 어렵다고 계속 미루면 무인자동차가 나중에 도입됐을 때 택시기사는 더 어려워질 수 있다"며 "이를 해결하기 위해 한은 보고서에서는 기금을 마련해 택시면허증을 사들이고, 특정 지역에 시험 테스트를 할 수 있도록 해 미래를 대비하자고 제안했다"고 말했다.





이 총재는 "이런 예처럼 조그만 것이라도 여러 아이디어를 갖고 실제 추진할 수 있으면 도움이 된다고 생각한다"며 "한은에서는 여러 제안을 계속하고 있다"고 덧붙였다.





