미·일 국방장관 첫 회담…日 방위비 증액 등 논의

"中 억지 중요…韓·호주·필리핀 등 협력"

아시아 순방 중인 피트 헤그세스 미국 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 29일 도쿄에서 대면 회담을 가지고 미·일 동맹 중요성을 확인했다고 교도통신과 NHK 등이 보도했다.

지난 21일 다카이치 내각 출범과 함께 취임한 고이즈미 방위상이 헤그세스 장관과 대면한 것은 이번이 처음이다. 이번 회담은 전날 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄에서 만난 데 이은 것이다.

고이즈미 방위상은 회담 이후 기자회견에서 다카이치 내각의 방위비(방위 예산) 증액과 방위력 강화 방침을 설명했다고 전했다. 그는 "회담에서 주체적으로 방위비 증액을 지속하겠다는 결의를 전했다"며 "일본 방위력을 더욱 강화해 미·일 동맹의 억지력, 대처력을 한층 높이겠다"고 말했다.

앞서 지난 24일 다카이치 총리는 국회 연설에서 일본의 국내총생산(GDP) 대비 방위비를 2%로 늘리는 시점을 기존 목표였던 2027회계연도(2027년 4월~2028년 3월)에서 2025회계연도로 2년 앞당기겠다고 밝혔다. 또 방위력 강화 지침을 담은 3대 안보 문서를 조기 개정하겠다고 했다.

헤그세스 장관은 일본의 방위비 증액 관련 '신속한 실행'에 대한 기대를 나타냈으나 구체적인 액수를 요구하지는 않았다. 아울러 그는 미·일 동맹이 중국 억지를 위해 매우 중요하다고 말했다.

이 외에도 양국 국방부 장관은 지휘·통제 체계 향상, 방위 장비·기술 협력 강화 등에 합의했다. 한국, 호주, 필리핀 등과 협력을 추진하는 데에도 뜻을 모았다.





앞서 전날 열린 미·일 정상회담에서도 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 일본의 방위비 증액과 방위력 강화 방침을 전했다. 양 정상 간에도 방위비와 관련해 숫자를 염두에 둔 대화는 없었던 것으로 전해졌다. 미국은 일본에 방위비를 GDP의 3.5%까지 올릴 것을 비공식적으로 요구했던 것으로 알려졌다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

