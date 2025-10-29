토스증권, 글로벌 뉴스 서비스 대폭 확대…해외주식 정보 경쟁력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WSJ·바론즈 등 해외 유수 6개사 뉴스 추가

MTS 및 WTS서 무료 이용

개인 투자자 정보 격차 해소 기대

토스증권이 해외주식 투자자들의 정보 접근성과 경쟁력 강화를 위해 자사 글로벌 뉴스 서비스를 대폭 확대한다고 29일 밝혔다. 이번 개편으로 토스증권 고객은 세계 주요 언론사의 프리미엄 기사를 언어와 비용의 제약 없이 국문으로 확인할 수 있게 된다.

이번에 추가된 매체는 글로벌 주요 매체 6개사로, 글로벌 미디어 그룹 다우존스(Dow Jones) 산하의 월스트리트저널(WSJ), 바론즈(Barron's), 마켓워치(MarketWatch), 인베스터스 비즈니스 데일리(IBD), 그리고 MT 뉴스와이어(MT Newswires), 팁랭크스(TipRanks) 등이다.

이번 글로벌 뉴스 서비스 확대로 국내 투자자들이 접할 수 있는 글로벌 시장 정보의 폭은 한층 넓어질 것으로 기대된다. 그동안 국내 개인투자자들은 해외 금융시장의 주요 이슈를 이해하기 위해 외국어 기사나 유료 구독 서비스에 의존하는 경우가 많았다. 토스증권은 자체 개발한 번역 모델을 통해 영문으로만 제공되던 일부 해외 기사를 한국어로 번역·무료 제공하며, 주요 내용을 한눈에 볼 수 있도록 인공지능(AI) 요약 기능도 함께 지원한다. 이를 통해 개인 투자자도 글로벌 정보를 다양하게 접할 수 있는 환경을 마련했다.

이번 개편으로 토스증권의 미국 시장 관련 뉴스 공급량은 7월 대비 약 3배 증가했으며, 다루는 종목 뉴스의 양도 2배 가까이 확대됐다. 토스증권은 번역 품질 검수와 강화 학습을 지속해 콘텐츠의 신뢰성과 완성도를 높이는 한편, 향후 더 많은 글로벌 뉴스 매체를 추가해나갈 계획이다.





토스증권 관계자는 "글로벌 금융 시장의 핵심 뉴스를 한국어로, 그리고 무료로 확인할 수 있게 된 것은 국내 투자 환경에서 의미 있는 변화"라며 "앞으로도 투자자들이 정보 격차 없이 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

