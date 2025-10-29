8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가데이터처 8월 인구동향 발표

출생아 수는 2만867명…3.8%↑

혼인 건수가 지난해 4월부터 계속 늘어나는 가운데 지난 8월에는 1만9000건을 넘기며 8월 만에 최대 규모를 기록한 것으로 나타났다.

야외 결혼식 모습. 아시아경제 DB

국가데이터처가 29일 발표한 '2025년 8월 인구동향'을 보면 지난 8월 혼인 건수는 1만9449건으로 1922건(11.0%) 늘었다. 이는 8월 기준으로 2017년(2만68건) 이후 8년 만에 최대 규모다.

혼인 건수는 지난해 4월부터 17개월 동안 증가세를 보이고 있다. 데이터처 관계자는 "우리나라는 95%가 혼인 중 출산을 한다"며 "혼인이 늘어나는 건 출생 증가에 있어 좋은 영향"이라고 설명했다.

지난 8월 출생아 수는 2만867명으로 전년 동월보다 764명(3.8%) 늘었다. 출생아 수는 지난해 7월부터 14개월 연속 늘고 있다.

합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상하는 평균 출생아 수)은 0.77명으로 0.02명 증가했다. 최근 0.7명대로 늘다가 전달(0.80명)에 한 차례 증가 폭을 키웠지만 이달 다시 조정된 모습이다.

사망자 수는 2만8971명으로 3150명(9.8%) 감소했다. 전국 시도에서 모두 사망자 수가 줄어든 것으로 나타났다.

출생아 수에서 사망자 수를 뺀 자연감소는 8105명이다. 지난 5월(-8202명)에 이어 다시 8000명대 규모로 자연감소 폭이 커졌다.





이혼 건수는 7196건으로 420건(5.5%) 감소했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

