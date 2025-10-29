[2025국감]이창용 "올해 경제성장률 1% 이상 가능성 커져"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"소비쿠폰 효과·수출 호조 영향"

다만 잠재성장률 밑도는 저성장

여러 가지 구조조정 일어나야

이창용 한국은행 총재가 올해 우리나라 경제성장률이 1.0%를 넘어설 가능성이 커졌다고 밝혔다.

이창용 한국은행 총재. 연합뉴스

이 총재는 29일 국회 기획재정위원회 종합감사에서 "올해 3분기 실질 국내총생산(GDP)이 당초 한은에선 1.1% 정도 성장할 거라고 예상했으나 1.2% 성장했다. 소비쿠폰의 효과도 있었고 또 수출도 좋았다"며 "4분기 상황을 지켜봐야겠으나 현 상황에서는 올해 성장률이 (한은이 예상했던 0.9%를 넘은) 1.0% 이상이 될 가능성이 커졌다"고 설명했다. 다만 단기적으로는 대미 관세 협상이 변수라고 봤다.





이 총재는 "올해 1% 넘는 성장이 되더라도 우리나라 잠재성장률보다 낮기 때문에 여러 가지 구조조정(구조개혁)이 일어나야 될 것"이라고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

