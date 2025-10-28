[특징주]삼익제약, 상장 연이틀 상한가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 오전 9시 25분 기준 코스닥시장에서 삼익제약 주가는 전일 종가 대비 29.94% 오른 1만2630원을 기록하고 있다. 상장 첫날인 전날 상한가로 장 마감한 데 이어 이틀째 강세를 보이고 있다.

하나금융제28호스팩과의 흡수합병을 통해 27일 코스닥에 상장한 삼익제약 기준가는 7480원이었고, 가격제한폭까지 올라 종가는 9720원을 기록했다.

1973년 설립된 삼익제약은 천연의약품 과학화를 통해 일반의약품 영역에서 입지를 다져왔다. 종합 감기약 '마파람', 멀미약 '노보민시럽'·'소보민시럽', 유아영양제 '키디' 등이 주요 제품이다.

지난해 매출 559억원으로 창사 이래 최대 실적을 기록했고, 영업이익 역시 전년 대비 31.6% 증가한 37억원을 기록했다. 부채비율은 지난해 말 기준 23.8% 수준이다.

삼익제약 측은 상장 목적으로 대외 신용도 개선을 통한 회사 이미지 제고와 직접 자금 증대를 통한 생산시설 확장 등을 내세웠다. 회사는 신경통(PHN) 치료제 'SIKD1977'을 개발하고 있으며 이번 공모 자금도 해당 파이프라인에 투입할 계획으로 전해진다.





삼익제약의 최대주주는 이충환 대표(27.97%)이며, 창업주 이세영 회장(14.92%)을 포함한 특수관계인 지분율이 81.32%에 이른다.

조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

