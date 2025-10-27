광주·전남 택배노조 "국가 재난피해 노동자 전가 우본 규탄"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우체국 택배 노조, 전국 동시다발 기자회견

국정자원 화재로 수입 감소…위로금 등 요구

노조 "우본, '일을 더 해서 가져가라" 주장

전국택배노동조합 우체국본부 전남본부가 27일 광주 서구 치평동 전남지방우정청 앞에서 '우정사업본부 규탄 전국 동시다발 기자회견'을 열고 구호를 외치고 있다. 민찬기 기자

AD

광주·전남 택배 노동자들이 국정자원 화재에 따른 전산 마비로 인한 정당한 피해 보상을 요구했다.

전국택배노동조합 우체국본부 전남본부는 27일 광주 서구 치평동 전남지방우정청 앞에서 '우정사업본부 규탄 전국 동시다발 기자회견'을 열고 "우정사업본부가 국정자원 화재에 따른 국가 재난 피해를 오히려 노동자에게 전가하고 있다"며 "우정사업본부는 택배노동자들에게 정당한 피해 보상안을 제시하라"고 촉구했다.

노조는 "전산 마비로 인해 분류되지 않은 물량을 수작업으로 처리하고, 배송 단말기(PDA) 마비 속에 송장을 일일이 확인하며 배송하는 등 현장 노동 강도가 급격히 증가했다"며 "전산 마비로 인해 화주들이 우체국택배를 사용하지 못하게 되면서 물량이 크게 줄어들었으며, 이로 인해 추석 성수기 물량 감소로 수입이 감소하는 피해를 입었다"고 지적했다.

이어 "지난해 추석 성수기 일평균 물량에 따른 수수료 지급과 PDA 마비 상태에서 수행한 고강도 노동에 대한 위로금 지급을 요구했다"며 "그러나 우정사업본부는 전년도 성수기 기준으로 수수료를 지급하고, 위로금과 관련해선 하루 물량을 더 주겠다고 제시했다"고 비판했다.





AD

아울러 "이는 '일을 더 해서 가져가라'는 식의 무책임한 태도다"며 "피해자에게 재난의 고통을 떠넘기는 우본의 방침을 단호히 거부한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>