'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

친구탭 복원 아직…카카오 "4분기 내 진행"
카카오가 최근 카카오톡에 인공지능(AI) 요약과 이모티콘 업데이트를 진행한 것으로 확인됐다.
26일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 카카오톡 25.9.0 버전 업데이트를 통해 카나나(카카오 AI 서비스)가 읽지 않은 메시지를 요약해주는 기능을 정식 탑재했다.
이 기능을 켜면 카나나가 안읽음 폴더에 쌓인 메시지를 요약해 핵심 내용을 정리해준다. 요약 대상은 안 읽은 메시지가 5개 이상 있고, 24시간 이내 수신 메시지가 있는 1개 채팅방이다.
요약 기준은 툴팁으로 사용자에게 안내하며, 기준 변경 시 툴팁 문구에 반영한다. 카카오는 사용자 반응과 유용성을 지속 평가해 고도화한다는 계획이다. 요약 대상 채팅방 수 확대 여부도 검토한다.
카카오는 이번 업데이트에서 오픈채팅 커뮤니티 대화와 이모티콘 탭도 변경했다. 오픈채팅 탭에서 키워드를 검색하면 관련 정보가 있는 커뮤니티 대화를 찾을 수 있다.
이모티콘 탭의 경우 기본 이모티콘을 미니 탭으로 보내고, 검색 탭으로 이모티콘을 찾을 수 있게 했다. 116개의 기본 제공 이모티콘을 126개 미니 이모티콘으로 리뉴얼하고, 미니 탭에서 사용할 수 있도록 하는 업데이트도 포함됐다.
이와 함께 카카오는 오는 28일 카카오톡에 챗GPT를 적용한다고 예고했다. 카카오톡 상단 챗GPT를 누르면 별도 앱 설치 없이 오픈AI GPT-5 모델을 이용할 수 있다. 카카오톡 대화 도중 말풍선을 눌러 챗GPT에 질문도 할 수 있다. 선물하기, 예약하기, 카카오맵, 멜론 등 카카오의 다양한 서비스도 챗GPT를 활용해 이용할 수 있게 된다.
한편, 지난달 대개편 이후 사용자들로부터 혹평받은 친구탭은 예정대로 올해 4분기 내 원상 복구를 진행할 것으로 전해졌다. 카카오는 버전을 낮추는 기술적 차원의 롤백은 불가능하다는 입장이다.
노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
