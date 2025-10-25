[날씨]주말 선선한 가을 날씨…월요일, 기온 뚝↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주말 낮 최고기온 17~23도

월요일 27일 일부 지역 영하

토요일인 25일 전국에 구름이 많고 제주도를 비롯한 일부 지역에는 비가 내리겠다.

주말 동안 날이 온화하겠지만 월요일인 27일부터 일부 지역이 영하로 떨어지며 다시 춥겠다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중국 북동지방에서 서해상으로 이동하는 대륙고기압의 영향을 받아 제주도와 경북남부동해안을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

주말에는 기온이 평년과 비슷하거나 조금 높아 비가 오지 않는 지역에서는 야외활동하기 좋은 가을 날씨가 펼쳐지겠다. 25일 예상 낮 최고기온은 17∼23도, 26일 16∼22도다.

오후에는 경북내륙과 북동산지에 비가 오겠고, 내륙에 빗방울이 떨어지는 곳이 많겠으니, 야외활동을 할 때 작은 우산을 챙겨 다니는 것이 좋겠다.

예상 강수량은 경북내륙·북동산지·남부동해안 5㎜ 미만, 울릉도·독도 5∼20㎜, 제주 5∼20㎜다.

일요일인 26일은 전국에 구름이 많다가 오후부터 강원도와 경상권을 중심으로 차차 맑아지겠다.

오전까지 제주도와 경남권에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 오후에는 수도권과 충남권에 0.1mm 미만의 약한 비가 내리겠다.

26일 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 다음 주에는 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다.

월요일인 27일 서울을 비롯한 전국 대부분 지역의 기온이 한 자릿수로 떨어지면서 춥겠다.

예상 최저기온은 영하 2∼11도, 낮 최고기온은 8∼16도다. 파주 영하 2도, 철원 영하 1도, 대관령 영하 3도 등 중부와 강원내륙·산지를 중심으로 최저기온이 영하로 떨어지는 곳도 있겠다.

화요일인 28일 서울의 예상 최저기온이 1도로 떨어지는 등 초겨울 날씨가 이어지겠으니 기온변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다. 최저기온은 영하 2∼8도, 낮 최고기온은 10∼17도로 예보됐다.





수요일인 29일에는 중부내륙과 남부 높은 산지를 중심으로 기온이 0도 안팎으로 내려가면서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물 관리 대책을 세워야겠다.





