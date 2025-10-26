본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요일日문화]

전진영기자

입력2025.10.26 07:30

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 뉴스듣기

비누업체, '무향료' 내세운 광고 선봬
섬유유연제·향수 등 화학물질 과민증
향에 의한 피해 증가하는 추세
정부·지자체에서 주의 당부하기도

요즘 우리나라에도 일본의 섬유유연제가 많이 들어오기 시작했습니다. 모 e-커머스에서 일본 섬유유연제 브랜드가 입점했다는 소식에 들어가 보니 전체 품절에 재입고 알림을 기다려야 할 정도로 인기가 엄청나더군요.


그런데 최근 일본에서는 '무향'도 뜨고 있다는 사실 알고 계시나요? 향에 민감한 사람들이 있기 때문입니다. 일본에서는 섬유유연제, 탈취제 등에 들어있는 화학 성분에 괴로워하는 사람들이 점점 늘어나는 추세인데요. 강한 향에 피해를 본다는 '향해(香害·코오가이)'라는 말도 있습니다. 얼마 전 무향료 섬유유연제 광고가 화제가 되면서 관심을 더 받게 됐는데요. 오늘은 일본의 무향 트렌드와 향해에 대한 이야기를 들려드립니다.


"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요일日문화] 샤본다마의 숏 드라마 '응원: 향해를 아시나요' 장면 중 일부. 주인공이 무향료로 세탁한 운동복의 냄새를 맡고 있다. 샤본다마 유튜브.
AD

일본 비누업체 샤본다마는 이번 주 숏 드라마 형식의 광고 2편을 유튜브에 올렸습니다. 내용은 이렇습니다. 농구부 에이스 슈스케는 대회를 앞두고 컨디션이 날로 떨어집니다. 심지어 무척 예민해져서, 친구들이 땀 닦으라고 건네준 수건도 냄새난다며 치우고 말죠. 이 때문에 부원들과의 관계도 악화합니다. 매니저 리코는 '강한 냄새에 요즘 좀 민감하다'라는 슈스케의 말을 단서로 원인을 찾기 시작하는데요. 결국 슈스케가 화학물질 과민증을 겪고 있고, 땀 냄새를 가리기 위해 많이 넣은 섬유유연제 냄새에 힘들어하고 있음을 알게 되죠. 에이스의 부활을 돕기 위해 팀원들은 무향 세제와 섬유유연제를 쓰며 배려하고, 다시 에이스는 화려하게 복귀한다는 줄거리입니다.


샤본다마는 '무첨가 비누'를 내세우는 업체인데요. 이곳에서는 향료를 첨가하지 않은 무향 제품을 많이 홍보하고 있습니다. 그래서 매년 자체적으로 강한 향기로 입은 피해에 대한 여론조사를 실시하고 있는데요. 꿉꿉한 빨래에 섬유유연제를 많이 넣는 여름에 항상 조사를 시행합니다. 지난 7월에 발표된 조사 결과에 따르면 전체 383명 중 '섬유유연제, 향수 등 인공적인 향료에 의한 불쾌감을 느꼈다'라거나 '컨디션 불량을 느낀 적이 있다'라고 응답한 비율은 각각 77%, 45%로 조사 이래 최고치를 기록했습니다.


"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요일日문화] 샤본다마의 숏 드라마 '응원: 향해를 아시나요' 장면 중 일부. 냄새에 민감해 마스크를 쓰고 다니던 주인공이 무향료로 세탁한 운동복의 냄새를 맡고 있다. 샤본다마 유튜브.

하지만 사람들은 대부분 향료를 들어간 제품을 사용했는데요. 전체 응답자의 79%는 향이 들어간 제품을 일상적으로 사용하고 있다고 했습니다. 그중에서 가장 자주 쓰는 것이 섬유유연제, 샴푸, (헤어 등) 스타일링제였죠. 의외로 섬유유연제에 대한 응답이 눈에 띄는데, '내 섬유유연제 냄새는 좋아하지만 다른 사람의 섬유유연제 향은 질색이다'라고 답한 사람이 전체의 41%를 차지했습니다. 생각보다 타인의 향에 사람은 민감하게 반응하는 것이죠. 불쾌감을 느끼는 장소는 전철이나 버스 같은 대중교통, 엘리베이터 등 대부분 공공장소였습니다.


일본에서는 향기에 의한 피해를 뜻하는 향해라는 단어가 있습니다. 섬유유연제나 향수 등에 들어가는 향료가 대부분 화학물질로 이뤄져 있기 때문에, 화학물질에 과민반응을 일으키게 된다는 것이죠. 두통이나 현기증, 메스꺼움, 비염이나 아토피 증상, 권태감이나 근육의 통증, 우울, 기억력·집중력 저하 등의 컨디션 불량이 증상이라고 합니다. 이 단어는 처음에는 잘 쓰이지 않다가, 2020년 일본어 사전에 등재될 정도로 사람들에게 알려지게 됐습니다. 현재 일본 각 지방자치단체에서는 '향해'에 대한 안내를 통해 빨래를 널거나 공공장소를 다니는 경우 주의를 해 달라고 당부하고 있기도 한데요. 이 때문에 일본에서는 향료가 아예 들어가지 않은 세탁세제, 섬유유연제, 샴푸, 핸드크림, 헤어 오일 등도 꾸준히 인기를 끌고 있습니다.


지금 뜨는 뉴스

AD


"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요일日문화] 일본 소비자청·후생노동성·문부과학성·경제산업성·환경성이 손잡고 홍보하는 향해 포스터. '알고 있나요. 그 향기에 괴로워하는 사람도 있습니다'라는 제목으로 향해에 대해 알리고 있다. 후생노동성.

저도 얼마 전 아파트 커뮤니티에서 '아랫집이 빨래를 널 때마다 강한 섬유유연제 냄새가 올라와 괴롭다'라는 글을 봤었는데요. '좋은 향인데 왜 예민하게 반응하느냐'라고 할 수도 있을 텐데, 광고를 보고 나니 나에게만 좋은 향이어도 남에게는 피해를 줄 수 있다고는 생각을 하게 됩니다. 향이 있어도, 그렇지 않아도 모두에게 편안한 주말이었으면 좋겠습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기