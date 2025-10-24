8월 은행 대출 연체율 0.61%…2개월 연속 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



금감원, 국내은행 원화대출 연체율 현황 발표

경기부진에 돈 빌리고 제때 못갚는 기업, 가계 증가세

경기 부진이 이어지면서 은행에서 돈을 빌리고 제때 갚지 못하는 기업과 가계가 증가하는 것으로 나타났다.

24일 금융감독원이 발표한 '국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)' 보고서에 따르면 지난 8월 말 기준 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.61%였다. 이는 전월 말 기록한 0.57% 대비 0.04%포인트, 전년 동월 기록한 0.53% 대비 0.08%포인트 오른 수치다.

은행의 대출 연체율은 지난 5월 0.64%로 연중 최고치를 기록한 이후 6월 0.52%로 낮아졌다가 7월에 0.57%로 재차 올랐고 이달까지 2개월 연속 상승세를 기록 중이다.

연간으로 보면 2022년 한때 연체율이 0.24%까지 하락했지만 2023년 0.4%대로 올라섰고 작년에는 0.5%대에 이어 올해는 0.6%대까지 3년째 상승하는 추세다. 경기 부진이 지속되면서 은행에서 돈을 빌리고 제때 갚지 못하는 기업과 가계가 증가하고 있기 때문이라는 분석이다.

8월 중 신규연체 발생액은 2조9000억원 규모로 전월 대비 1000억원가량 증가했다. 같은 달 연체채권 정리 규모는 1조8000억원으로 전월 대비 2000억원가량 늘었다. 금감원은 8월 중 연체채권 정리 규모가 증가했지만 신규 연체가 정리 규모를 상회함에 따라 연체율이 전월 말 대비 상승했다고 설명했다.

부문별로 보면 8월 기업 대출 연체율은 0.73%로 전월 대비 0.06% 상승했다. 대기업 대출은 연체율은 0.15%로 전월 대비 0.01%, 중소기업대출 연체율은 0.89%로 0.07%포인트 올랐다.

8월 가계대출 연체율은 0.45%로 전월 대비 0.02%포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.30%로 전월 대비 0.01%포인트, 주택담보대출을 제외한 가계대출(신용대출 등)의 연체율은 0.92%로 전월 대비 0.06%포인트 뛰었다.





금감원 관계자는 "내수 부진 지속 및 대내외 불확실성 상존에 따른 연체, 부실 확대 가능성에 대비해 은행이 충분한 손실흡수 능력을 유지하도록 유도할 것"이라며 "신규연체 발생액 대비 정리 규모가 작고 취약 부문에 대한 대출 비중이 높은 은행을 중심으로 부실채권 상매각, 충당금 확충 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정"이라고 밝혔다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

