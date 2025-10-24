美 금리 인하 속도 결정할 노동시장…한은이 보는 향후 전망은

'美 고용지표 둔화 요인과 현 노동시장 상황 평가' 보고서

美 고용 위축 '속도 조절'…실업률 완만한 상승 전망

미국 노동시장이 향후 공급 축소 영향을 줄이면서 고용 위축 속도 조절에 나설 것이라는 한국은행의 전망이 나왔다. 실업률은 경제 성장세 약화가 이어지는 내년 상반기까지 완만한 속도로 상승할 것이라는 관측이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

AD

최근 미국 노동시장 침체에 대한 우려가 커지고 있다. 최근 고용 증가세가 크게 둔화하면서다. 비농업 취업자 수의 전월 대비 증가 규모는 지난해 월평균 16만8000명에서 올해 1분기 중 11만1000명으로 둔화한 데 이어, 5~8월 중에는 2만7000명으로 크게 축소했다. 커지는 고용의 하방 리스크에 지난달 미국 연방준비제도(Fed)는 9개월 만에 정책금리를 인하했다.

24일 한은이 내놓은 '미국 고용지표 둔화 요인과 현 노동시장 상황 평가(정희완·이나영·이승민)'에 따르면 이 같은 고용둔화의 요인에 대해서 견해가 엇갈리고 있다. 일각에선 고용둔화를 관세정책 등에 따른 노동수요 약화의 결과로 인식해 노동시장 상황이 빠르게 악화할 것으로 평가하는 반면, 이민 감소 등 노동 공급 축소의 영향이 컸다며 노동시장 자체는 아직 탄탄하단 주장도 있다.

정희완 한은 조사국 미국유럽경제팀 과장은 "미국 고용 둔화 요인에 대한 이번 분석에서는, 올해 전체 고용 감소의 45%는 이민 감소(추세적 하락+이민 제한 정책)에 따른 노동 공급 축소에 따른 것으로 추정했다"며 "관세 정책은 40%, 연방 공무원 감축은 8% 정도 기여한 것으로 평가했다"고 설명했다. 이는 최근 고용 둔화에 이민 감소가 가장 큰 영향을 줬다는 제롬 파월 Fed 의장의 평가와 대체로 부합하는 결과다. 이를 바탕으로 현재 미국 노동시장을 평가해 보면 ▲그간 높은 수준을 유지하던 기업의 고용 흡수 여력은 최근 약화했으나 ▲전반적인 노동시장 수급 상황은 아직 양호하고 ▲급격한 고용침체 발생 가능성도 낮은 것으로 진단했다.

향후 미국 노동 시장은 그간의 급격한 고용 둔화 흐름이 다소 완화하는 가운데, 실업률 상승 속도도 완만할 것이라는 전망이다. 정 과장은 "향후 미국 노동시장을 수급 측면에서 전망해 보면, 노동 공급의 경우 그간의 급격한 감소세는 다소 누그러질 것으로 예상된다"며 "트럼프 1기 이민 억제 기조하에서 월평균 순이민이 2017~2019년 5만~6만명 수준(코로나19 기간 제외)에서 유지된 점을 고려하면, 순이민이 월 6만명 대로 낮아진 현재(올해 6월 기준) 상황에서 이민 노동력의 추가적인 급감 가능성은 낮다"고 짚었다. 이민법원 및 이민 당국의 행정력 한계도 이런 진단에 힘을 싣는 요인이다.





AD

노동 수요의 경우 경제 성장세가 점차 약화하고, 관세 정책·연방 공무원 해임 등 기존 정책이 지속 추진되면서 당분간 현재의 둔화 흐름이 이어질 것으로 평가했다. 정 과장은 "관세정책 불확실성과 기업 마진축소 행태가 점차 완화하겠지만, 앞으로는 물가 상승에 따른 내수 약화가 고용에 영향을 주는 2차 효과 형태로 나타날 가능성이 크다"고 설명했다. 미국 정부가 올해 말까지 연방 공무원 수를 30만명, 내년까지 비국방 부문에서만 추가 10만명 감축할 계획인 점도 노동 수요에 하방 압력으로 작용할 것이라는 전망이다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>