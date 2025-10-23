수원남부소방서, 23일 무인점포 '화재 안전점검'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원남부소방서가 23일 관내 무인점포 11곳을 대상으로 화재 안전점검을 실시했다.

수원남부소방서는 최근 비대면 소비문화 확산으로 무인 편의점, 무인카페 등 무인점포가 늘어남에 따라 수원 행리단길 일대 무인점포 11곳을 대상으로 현장 안전지도를 진행했다고 밝혔다.

수원남부소방서가 23일 관내 무인점포 소화기를 점검하고 있다. 수원남부소방서 제공

수원남부소방서는 이날 무인점포 화재 예방 안전 수칙으로 ▲연면적 33㎡이상 점포에 소화기구 의무 설치 ▲문어발식 콘센트 금지 ▲지능형 CCTV 설치 ▲계절용 전기기기(전기장판, 에어컨 등) 안전 사용 ▲누전차단기 정상 작동 여부 확인 등을 홍보 점검했다.

고영주 수원남부소방서장은 "무인점포는 이용할 때는 편리하지만 관리 주체의 부주의나 관리 미흡으로 작은 불씨가 큰 피해로 이어질 수 있다"며 "업주와 이용자 모두 안전의식이 필요하다"고 말했다.





수원남부소방서에 따르면 무인점포 주요 화재 원인은 전기적 요인(42.3%)과 기계적 요인 및 부주의(19.2%)가 가장 많았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

