LS 명노현 "전략적 파트너십 강화…협력사와 동반 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS그룹, 협력사 CEO 포럼 성료

명노현 ㈜LS 부회장은 "글로벌 패권 경쟁으로 경영환경의 불확실성이 날로 고조되고 있는 가운데 협력사와 전략적 파트너십을 강화해 동반 성장의 길을 함께 열어가야 한다"고 강조했다.

명노현 부회장은 22일 LS그룹 연수원 LS미래원에서 열린 'LS 협력사 최고경영자(CEO) 포럼'에서 "LS그룹이 지난 5년간 꾸준한 성장세를 이어온 건 협력사 여러분과 진정한 동반자로서 함께 성장하는 생태계를 조성한 결과"라며 이같이 밝혔다. 2022년부터 시작된 LS 협력사 CEO 포럼은 협력사와 상호 교류의 시간을 갖고 동반 성장의 기틀을 다지기 위해 해마다 열리고 있다.

22일 LS그룹 연수원 LS미래원에서 열린 'LS 협력사 최고경영자(CEO) 포럼'에서 협력사 대표들이 기념촬영을 하고 있다. LS

AD

올해 포럼에는 명 부회장을 비롯한 주요 계열사 최고구매책임자(CPO) 30명과 한미전선, 혜인전기, 태경비케이, 하이젠알앤엠 등 LS그룹의 주요 협력사 대표 80여명이 참석했다.

LS그룹은 협력사 CEO를 대상으로 산업안전보건법 등 최신 법·제도 관련 정보와 건강 관리에 도움이 되는 특강을 제공했다. 또 LS그룹 주요 계열사인 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 등 CPO와 협력사 대표들이 동반 성장 계획을 공유하며 상생의 의지를 다지는 시간을 가졌다.

김민기 혜인전기 대표는 "이번 포럼을 통해 LS와의 협력관계가 단순한 비즈니스를 넘어 상호 신뢰와 비전을 공유하는 진정한 동반자라는 걸 다시 한번 실감했다"며 "앞으로도 LS와 함께 지속적인 혁신과 성장의 길을 걸어가길 기대한다"고 했다. 혜인전기는 LS일렉트릭의 협력사다.





AD

한편 LS그룹의 각 계열사는 협력사를 지원하기 위해 다양한 활동을 펼치고 있다. LS전선은 협력사와 함께 재해율 감축을 목표로 합동안전점검 및 개선, 불안전·부적합 사항 발굴 및 개선 등의 활동을 전개하고 있다. LS일렉트릭은 2022년 대중소기업농어업협력재단과 상생협력기금 출연 협약을 체결한 뒤 해마다 약 100억원의 기금을 출연하며 중소기업 제조 경쟁력 향상을 위한 스마트공장 구축 확대에 나서고 있다. LS MnM은 100억원 규모의 기금을 조성해 협력사의 대출 이자를 지원하는 상생펀드를 운영하고 있으며, 납품 대금을 현금으로 결제해 편의성을 제고하고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>