APR, 뷰티 디바이스 글로벌 누적 판매 500만 대 돌파

연간 200만대 규모의 디바이스 판매

해외 판매 급증…글로벌 비중 절반 상회

에이피알이 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'의 글로벌 누적 판매량이 500만대를 돌파했다고 22일 밝혔다.

이번 성과는 2021년 3월 첫 번째 제품인 '더마 EMS 샷' 출시 이후 약 4년 6개월 만에 달성한 성과다. 2024년 말 300만 대를 돌파한 이후 불과 9개월 만에 200만 대가 추가 판매됐으며, 지난 6월 400만 대를 기록한 뒤로도 3개월 만에 100만 대가 추가 판매되는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다. 주력 제품인 '부스터 프로'는 같은 기간 글로벌 누적 판매 200만 대를 돌파하며, 브랜드 전체 성장세를 견인했다. 홈 뷰티 디바이스 수요 확대와 K뷰티의 글로벌 인기 상승으로 판매량이 빠른 속도로 늘어난 것으로 분석된다.

이에 대해 에이피알은 선제적 투자와 체계적 구조화에 집중해 온 노력의 결과라고 설명했다. 에이피알은 2023년 10월 '부스터 프로' 출시를 기점으로 자체 생산 공장인 '에이피알팩토리'를 가동하며, 국내 뷰티 기업 중 최초로 '기획-연구개발-생산-유통' 전 과정을 아우르는 뷰티 디바이스 밸류체인 내재화를 완성했다. 이후 ▲울트라 튠 40.68 ▲하이 포커스 샷 ▲부스터 프로 미니 ▲부스터 진동 클렌저 ▲부스터 프로 미니 플러스 ▲하이 포커스 샷 플러스 등 라인업을 지속 확장하며 소비자 만족도를 높였다.

에이지알 디바이스의 글로벌 누적 판매 500만대 중 해외 매출 비중은 절반 이상이다. 미국과 일본 시장에서 성장세는 더 뚜렷했다. 미국에서는 울타 뷰티(ULTA) 등 주요 리테일 채널 입점을 계기로 판매가 대폭 확대됐다. 일본 내에서는 큐텐 재팬(Qoo10) 등 온라인 플랫폼과 함께 드럭스토어, 버라이어티숍 등 오프라인 유통망까지 확장되며 전반적인 성장세를 견인했다.

에이피알은 소비자 경험 중심 제품 설계와 철저한 안전성 검증을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화하고 있다. '에이지알' 애플리케이션을 통해 디바이스 연동 및 개인 맞춤형 피부 관리 루틴을 설정할 수 있도록 했으며, 다양한 색상과 캐릭터 협업 한정판 출시 등으로 소비자 선택 폭을 확대했다. 자체 기술력과 제품 안전성 검증에도 적극적으로 나서고 있다. 지난 7월에는 국제전기기기인증제도(IECEE) 산하 CB인증을 포함해 유럽 CE EMC, 미국 FCC, 국내 KC 인증을 모두 취득하며 전자파 등 글로벌 안전성 기준을 충족했다.

에이피알은 향후 국내외 소비자 접점 강화에도 박차를 가할 계획이다. 이를 위해 '스페이스 도산' 등 국내 플래그십 운영을 강화하는 한편, 세계 최대 가전 박람회 CES 참가와 글로벌 주요 도시에서의 팝업 행사 개최 등 다양한 브랜드 경험 기회를 지속적으로 확장해 나갈 방침이다.





에이피알 관계자는 "앞으로도 혁신 기술과 안전성을 기반으로 글로벌 시장에서 신뢰받는 K-뷰티 대표 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

