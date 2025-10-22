아울렛판 '블프'…신세계사이먼 쇼핑 축제 '슈퍼 새터데이'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24~26일 여주·파주 등 전점서 개최

아울렛가 대비 최대 30% 브랜드 자체 할인

불꽃축제·야외 공연 등 볼거리도 가득

신세계사이먼은 24일부터 26일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛 전점에서 연중 최대 규모의 쇼핑 축제 '슈퍼 새터데이(SUPER SATURDAY)'를 개최한다고 22일 밝혔다.

지난해 슈퍼 새터데이 행사가 열린 여주 프리미엄 아울렛에서 고객들이 쇼핑을 하고 있다. 신세계사이먼 제공

슈퍼 새터데이는 신세계사이먼이 블랙 프라이데이보다 한 달 앞서 진행하는 '아울렛판 블랙 프라이데이'다. 럭셔리·컨템포러리·캐주얼·스포츠·골프·아웃도어·키즈 등 전 카테고리 브랜드가 자체적으로 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인 등 연중 최대 규모의 혜택을 선보인다.

스포츠 카테고리에서 나이키는 아울렛 가격에서 전 품목 20% 추가 할인, 15만원 이상 구매 시 30% 추가 할인을 해 준다. 아디다스·뉴발란스·스케쳐스는 전 품목 20%, 언더아머는 전 품목 30% 추가 할인을 적용한다.

아웃도어 카테고리에서는 겨울철 한파에 대비해 다운자켓, 롱패딩, 구스다운 등 가을·겨울(FW) 시즌 아우터를 합리적으로 준비할 수 있는 혜택을 마련했다. 블랙야크·내셔널지오그래픽·네파·시에라디자인은 전 품목 10% 추가 할인 혜택을 제공하고, 디스커버리·코닥에서는 특가 아우터 상품을 판매한다.

바버·라코스테·해지스·럭키슈에뜨·스튜디오톰보이 등 패션 브랜드는 20%, 마리떼프랑소와저버·듀엘은 10% 추가 할인한다. 아르마니스토어·에르노·비비안웨스트우드 등 해외 명품 브랜드도 전 품목 10% 추가 할인한다.

여주 프리미엄 아울렛에서는 다음 달 2일까지 국내 아울렛 최초로 '로에베 아울렛 팝업 스토어'를 운영하고 올해 봄·여름(SS) 시즌 상품을 최대 60% 할인 판매한다. 파주 프리미엄 아울렛에서는 게스 패밀리 세일을 열고 최대 80% 할인 특가 상품을 단독으로 선보인다.

행사 기간 동안 신세계사이먼은 야외형 쇼핑센터의 장점을 느낄 수 있는 이색 콘텐츠를 통해 쇼핑 축제 분위기를 돋운다. 24일 오후 8시 파주 프리미엄 아울렛에서는 불꽃축제가 열리고, 25일에는 전 점포에서 재즈, 팝페라, 전자현악 등 다채로운 야외 공연을 선보인다. 25일과 26일 부산 프리미엄 아울렛에서는 제주도와 함께 '제주의 선물 인(in) 부산' 행사를 열고 지역 관광과 특산물 홍보에도 나선다.





신세계사이먼의 공식 온라인몰인 '신세계 아울렛 몰' 에서도 슈퍼 새터데이 행사를 만나볼 수 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

