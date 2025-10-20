오세훈, 한강버스 안전성에 "인증 모두 거쳤다" 강조[2025국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일 국토교통위원회 서울시 국정감사

전용기 의원 "안전 담보 않고 졸속추진"

오 시장 "KOMSA 인증 모두 거쳤다"

오세훈 서울시장이 한강버스 안전성에 대한 의혹에 "정부 기관의 인증을 모두 거쳤다"고 강조했다.

오 시장은 20일 서울시청에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 한강버스 운항 과정 당시 반복적인 잔고장을 지적하는 전용기 더불어민주당 의원 질의에 이같이 답했다.

전 의원은 한강버스 고장 내역을 언급하며 "안전 문제가 전혀 담보되지 않고 졸속으로 추진되니 이런 문제가 생긴다"며 "시민의 세금으로 보증까지 섰는데 이 사업이 잘못되면 당연히 바로잡아야 하는 것 아니냐"고 지적했다.

이에 오 시장은 "잔고장이 난 사실까지 부인하고 싶은 생각은 없다"며 "배의 건조 과정마다 수십번 한국해양교통안전공단(KOMSA)이 점검을 하고 허가가 나와야 운행에 들어간다"고 설명했다. 이어 "대표 기종에 대해 3개월 동안 무승객으로, 이후 3개월은 승객을 태워서 6개월간 시험 운항을 하고 동일 사양의 배를 실제 운항에 투입한 것"이라며 "그것을 전제로 이해를 해야 안전에 대한 지나친 걱정은 줄어들 것 같다"고 덧붙였다.

같은 당 신영대 의원은 "세계적인 글로벌 기업이 만드는 전기자동차에서도 화재가 나기 때문에 (한강버스도) 배터리 사고에 대한 대책은 꼼꼼하고 철저해야 한다"고 말했다.





오 시장은 "확인을 했는데 (한강버스) 배터리 열 관련 실험이 있었다"며 "형식 승인 시에 (배터리에) 고의적으로 열 폭주를 일으켜 연쇄 폭발 여부를 확인하는 과정을 거쳐 해수부의 승인을 받았다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

